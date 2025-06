Naujo projekto „Atminties Aidai“ idėja – stiprinti Holokausto švietimą pasitelkiant pažangias DI technologijas

2025 m. gegužį startavo tarptautinis projektas ECHOES – „Atminties Aidai: Interaktyvūs Pokalbiai su Holokausto Išgyvenusiaisiais per Dirbtinį Intelektą“. Salonikuose, Graikijoje vyko pirmasis projekto pristatymas, kuriame dalyvauja Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė. Moderni projekto „Atminties Aidai“ idėja – stiprinti Holokausto švietimą pasitelkiant pažangias DI technologijas ir tarptautinę partnerystę, užtikrinant istorinį tikslumą ir etikos laikymąsi.

Europos Sąjunga buvo suformuota po Antrojo pasaulinio karo ir jo metu įvykdytų karo nusikaltimų. Jos pagrindinis tikslas buvo skatinti ekonominį bendradarbiavimą bei politinę ir socialinę integraciją, paverčiant praeities žiaurumus neįsivaizduojamu dalyku tarp valstybių narių. Holokausto, Europos žydų sunaikinimo 1941–1945 metais, kurį vykdė nacistinė Vokietija, pripažinimas ir atminimas tapo Europos tapatybės sanglaudos, priklausymo jausmo ir pilietinių teisių apsaugos etalonu.

Projekto partnerių susitikimas Salonikų Žydų muziejuje, 2025

Holokausto atminimas yra itin svarbus formuojant kolektyvinę atmintį ir tapatybę Europos ir pasauliniu lygiu. Švietimo ir atminimo iniciatyvos, skirtos Holokaustui, supažindina visus piliečius su praeities siaubais ir neapykantos bei diskriminacijos pasekmėmis, taip pat skatina kritiškai apmąstyti socialinio teisingumo ir tolerancijos svarbą.

Vis dėlto, pastaraisiais metais visoje Europoje stebimas antisemitizmo bei Holokausto iškraipymo ir neigimo augimas. Europos žydai praneša jaučiantys nesaugumą ir patiriantys vis dažnesnius antisemitinius išpuolius tiek internete, tiek realiame gyvenime.

Antisemitizmo fenomeną pastaraisiais metais paaštrino įvairūs veiksniai, įskaitant įtampų perkėlimą iš Artimųjų Rytų ir antisionistinių nuotaikų augimą, taip pat atgimimą ir platų antisemitinių sąmokslo teorijų plitimą po neramumų, sukeltų COVID-19 pandemijos. Šioje antisemitinėje aplinkoje Holokausto neigimas ir iškraipymas tapo viena klastingiausių sąmokslo teorijų, skleidžiamų įvairių ideologinių pažiūrų veikėjų.

Remdamiesi pamatiniu Holokausto vaidmens formuojant Europos tapatybę ir kolektyvinę atmintį supratimu bei siekdami panaikinti augantį antisemitizmą ir antidemokratines tendencijas visoje Europoje, mūsų projektas „Atminties Aidai“ siekia plėsti ir tobulinti šių svarbių istorijos fragmentų perdavimo dabartinei ir ateities kartoms procesą patraukliu ir autentišku būdu.

Šis projektas truks 2 metus ir suburs ekspertus iš trijų pagrindinių sektorių: istorinių ir tyrimų organizacijų bei institutų, švietimo įstaigų ir žydų bendruomenių bei asociacijų iš Graikijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos, Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos. Kartu jie sudarys tarptautines darbo grupes ir sukurs valdymo modelį tarp pagrindinių veikėjų, siekiant išsaugoti Holokausto atminimą.

Projekto koordinatorius:

TWI ELLAS ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA, EL

Partneriai:

KENTRO EKPAIDEVSIS KAI KAINOTOMIAS ASTIKI MI KERDO, EL

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, LT

TERRAFORMING RS

INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTU RO

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA RO

Federation of Jewish Communities of Romania RO

STOWARZYSZENIE “EURO LIDER” PL

Muzeum Getta Warszawskiego PL

Asocijuotas partneris:

Holocaust Fund of the Jews from Macedonia

Šis projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (CERV) programos lėšomis, o jo įgyvendinimas padės sustiprinti kovą su antisemitizmu ir prisidės prie sąmoningesnės, atviresnės ir tolerantiškesnės Europos kūrimo.

