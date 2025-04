Trio iš Izraelio kviečia į koncertą

Išskirtinė galimybė išgirsti unikalų skambesį pačioje Vilniaus širdyje – festivalis „Skambantys pasauliai“ pristato iš Izraelio atvykusį trio „Faran Ensemble“, kuriantį ir atliekantį savitą muziką, rezonuojančią senovės Artimųjų Rytų kultūromis.

Data: balandžio 28 d., pirmadienis.

Laikas: 19 val.

Vieta: Šv. Kotrynos bažnyčia (Vilniaus g. 30, Vilnius).

Bilietus rasite čia: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/faran-ensemble-koncertas-festivalis-pasaulis-skamba-sv-kotrynos-baznycioje-460316/

Ansamblio pavadinimas Faran reiškia dykumų upės slėnį – sausą dykumos vagą, kuri žiemą prisipildo vandens ir gyvybės, o vasarą išsausėja ir sunyksta. Ansamblis, kaip ir upė, kerta tris šalis, nepaisydamas visų dirbtinių žmonių sienų. Be žodžių ir kalbos barjerų ansamblio muzika pasakoja persų, Azerbaidžano, arabų ir turkų muzikines istorijas bei jungia jas į naują skambesį. Kiekvienas muzikantas kuria savaip, eidamas nerašytais rytų melodinių gamų „Maqam“ takais.

„Faran Ensemble“ skatina klausytojus atisukti į savo vidinę dykumą, kupiną emocijų ir jausmų, vadovaujasi požiūriu, kad gerai atliekama muzika yra platforma vidiniam išgyvenimui ir dar daugiau – vartai į paslėptą vienybę per melodijas ir garsus.

Apie grupę

Grupė buvo įkurta 2009 m. trijų muzikantų, besidalinančių panašiomis muzikinėmis nuotaikomis bei vertybėmis, ir sparčiai išpopuliarėjo – jų vaizdo įrašų peržiūros Youtube kanale siekia milijonus. 2023 m. ansamblis išleido jau trečiąjį albumą „The legend of the ocean and the moon“, kurį ir pristatys Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje.

Atlikėjai

Roy Smila – kamanča.

Refael Ben-Zichry – perkusija.

Gad Tidhar – ūdas.

Pridedame kelis įrašus, kurie padės įsijausti į „Faran Ensemble“ muzikos kuriamą atmosferą.