Diskusija Palangos žydų bendruomenėje: Migracijų procesai ir jų poveikis migrantų tapatumui

Pasaulyje vykstantys kariniai konfliktai, ekonominės, politinės priežastys skatina migracinius procesus, kurie formuoja skirtingas migrantų patirtis ir veikia jų tapatybę.

2025 m. kovo 6 d. 17.30 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus kviečia į diskusiją „Migracijų procesai ir jų poveikis migrantų tapatumui“. Joje trys Lietuvos istorikai pristatys naujausių mokslinių tyrimų apie Lietuvos gyventojų XX a. pirmosios pusės migracijas rezultatus, aptars šių migracijų eigą, tendencijas, migrantų patirtis ir migracijų poveikį žmonių, turėjusių pakeisti savo gyvenamąją vietą, tapatybėms.

Susipažinkite su diskusijos dalyviais:

Dr. Tomas Balkelis – Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, 2004 m. Toronto universitete gavęs istorijos mokslų daktaro diplomą, kelerius metus dirbęs Anglijos ir Airijos universitetuose. Mokslininkas tyrinėja lietuvių tautinio judėjimo, Pirmojo pasaulinio karo, priverstinių migracijų ir paramilitarizmo istoriją; yra parašęs dvi knygas lietuvių ir anglų kalbomis: Moderniosios Lietuvos kūrimas (2012) ir The Making of Modern Lithuania (2009); Lemtingi metai: Lietuva 1914–1923 metais (2019) ir War, Revolution and Nation-Making in Lithuania, 1914–1923 (2018).

Dr. Dovilė Čypaitė-Gilė – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytoja, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus Istorinių tyrimų skyriaus vedėja. 2024 m. Vilniaus universitete ji apgynė disertaciją „Žydų emigracija iš Lietuvos 1918–1940 metais: proceso rekonstrukcija“.

Dr. Vasilijus Safronovas – Klaipėdos universiteto profesorius, Baltijos istorijos ir archeologijos instituto direktorius. Jis yra daugelio mokslinių darbų, įvertintų Lietuvoje ir jos ribų, autorius. Viena iš jo tyrimų temų yra migracijos, kurias Lietuvoje ir Rytų Prūsijoje XX šimtmetyje sukėlė du pasauliniai karai. Šia tema lietuvių ir anglų kalbomis yra paskelbęs ne vieną publikaciją bei knygas Migrantai ir pabėgėliai Kuršių nerijoje XX amžiaus viduryje (2018) ir Migrants and Refugees on the Curonian Spit: Resettlement in the Mid-20th Century (2019).

Diskusijoje dr. Tomas Balkelis papasakos apie daugiau nei pusės milijono Lietuvos karo pabėgėlių pasitraukimą į Rusijos gilumą Pirmojo pasaulinio karo metais, jų kasdienes gyvenimo patirtis bei pastangas organizuotis ir grįžti į nepriklausomą Lietuvą po karo. Dr. Dovilė Čypaitė-Gilė pristatys žydų emigracijos iš Lietuvos 1918–1940 m. tendencijas, kryptis bei mitus, susijusius su istorine žydų migracija, atsakys į klausimus, kaip (ar) emigracijos procesas formavo Lietuvos žydų emigrantų tapatybes ir kaip emigrantų pasakojimuose XX a. pradžioje buvo reflektuojama Lietuva. Dr. Vasilijus Safronovas kalbės apie dviejų pasaulinių karų migracines patirtis, kurias išgyveno Klaipėdos krašto senieji gyventojai, ir pasidalys įžvalgomis, kaip šios patirtys veikė viena kitą, kokią įtaką turėjo tapatybei. Diskusijos vedėjas dr. V. Safronovas.

Kada? 2025 m. kovo 6 d. 17.30 val.

Kur? Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejuje (Vytauto g. 23A, Palanga)

Kaina? Renginys nemokamas

Registracija: j.sliupo.muziejus@lnm.lt

