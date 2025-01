Nataljos Chefec paskaita

Natalja Cheifec pristato įdomią paskaitą šį ketvirtadienį, sausio 23 d., 17:30 val., Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje. Paskaitos metu supažindins su Toros požiūriu į mediciną ir žmogaus sveikatą.

Jūs išgirsite 33 Maimonido patarimus apie tai, kaip likti sveikam iki senatvės;

– sužinosite apie sąsajas tarp fizines ir dvasines sveikatos;

– apie tai, ar yra žydų pasaulėžiūroje vietos vegetarizmui;

– gausite daugelį kitų naudingų žinių ir patarimų, kurie padės išvengti ligų ir išsaugoti sveiką protą.

Nuoroda naujų narių registracijai ČIA:

Iliustracija: “The refined soul yearns to know the truth of everything.”

—Azariah de Rossi, Meor ‘Einayim–1574