Jono Šliūpo muziejus kviečia į žydų kultūros sekmadienį: vyks gatvės teatro spektaklis „Arrived“ ir diskusija „Jidiš humoras. Iš ko gali juoktis tik žydai?“

Rugsėjo 1 d. 14 val. Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus kartu su Palangos žydų bendruomene kviečia į žydų kultūros sekmadienį su komiku, cirko ir teatro režisieriumi, gatvės teatro spektaklių kūrėju Adrianu Schvarzsteinu ir režisiere, istorinio šokio šokėja ir choreografe Jūrate Širvyte, kurie pristatys keliaujantį gatvės teatro spektaklį „Arrived“. Šis kūrėjų duetas, pasitelkę improvizacinę teatro kalbą, pasakoja universalią istoriją apie žmones, kurie buvo priversti išvykti į nepažįstamą šalį, ten, kur niekada nemanė ir neplanavo keliauti. Tai spektaklis, kuris paliečia kiekvieną iš mūsų, nes mes visi esame patyrę atvykimo į kitą šalį istorijų, kurios ne visada buvo patogios mums ar tos šalies gyventojams.

Spektaklis „Arrived“ („Atvyko“), 2015 metais gimęs Šri Lankoje, Lietuvoje pirmą kartą buvo pristatytas pavadinimu „Malina“ 2017 metų Kultūros nakties festivalyje. „Gatvės spektaklio aktoriai kiekvieną sutiktą miesto pakeleivį provokuoja, skatina pasijuokti iš savęs ir netikėtai užklupusios situacijos, kelia klausimus ir verčia susimąstyti, sukelia netikėtą reakciją, solidarumo jausmą, drąsą įsijungti į teatrinį žaidimą, įveikti baimes bei laisvai priimti pasaulio diktuojamus nepatogumus, nes juk mus visus gali jungti draugystė, meilė ir tolerancija“, – pasakoja Jūratė Širvytė.

„Atrandame labai pasikeitusią aplinką ir gyvenimą, tačiau kitas ne mažiau svarbus atradimas – kad žmonės ir pasaulis vis dar tebėra kažkas nenusakomo ir ypatingo, kur kiekviena diena tampa išgyvenimo nuotykiu. Mes kuriame teatrą. Fantazija, absurdas ir komedija – mūsų palydovai. Kaip ir gyvenime… – sako Adrianas Schvarzsteinas. – Tačiau mes nesakome, kad kelionės maršrutas baigtinis, nes visi spektaklio „Arrived“ keliai yra atviri ir jie gali dar nuvesti mums nežinoma kryptimi.“

Nuo sukūrimo spektaklis buvo parodytas 30-yje pasaulio šalių, aplankė daugiau nei 90 festivalių. Universali spektaklio kalba jį padaro suprantamą ir vertinamą tiek Indijoje ar Australijoje, tiek Norvegijoje. Šį sezoną spektaklį pamatys Liublianos (Slovėnija), Glazgo (Škotija), Amersforto (Nyderlandai), Štutgarto (Vokietija), Palermo (Sicilija), Londono žiūrovai.

Po gatvės teatro spektaklio aktorius komikas Adrianas Schvarzsteinas pakvies į diskusiją „Jidiš humoras. Iš ko gali juoktis tik žydai?“ Jono Šliūpo muziejuje. Kol aktoriai pasiruoš diskusijai, Palangos žydų bendruomenė kartu su kepyklėle „Bella Toscana“ pakvies pasivaišinti žydų kulinarinio paveldo skanėstais.

Renginių programa

14 val. gatvės teatro spektaklis „Arrived“ („Atvyko“), pradžia – prie kavinės „Ramybė“ (Vytauto g. 54, Palanga). Rež. Adrianas Schvarzsteinas. Vaidina: Adrianas Schvarzsteinas, Jūratė Širvytė (Senųjų menų studija)

15 val. Palangos žydų bendruomenė kartu su „Bella Toscana“ vaišina renginio svečius žydiškais skanėstais Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejaus kiemelyje (Vytauto g. 23A)

15.30 val. susitikimas su Adrianu Schvarzsteinu. Diskusija „Jidiš humoras. Iš ko gali juoktis tik žydai?“ (diskusija vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą) Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejaus kiemelyje

Apie gatvės teatro aktorius ir kūrybinę grupę

Adrianas Schvarzsteinas – argentiniečių kilmės ispanų aktorius, komikas, klounas, cirko ir teatro režisierius, gatvės teatro spektaklių kūrėjas ir nepaprastos energetikos menininkas. Nuo 1989 metų dirba su įvairiais Europos cirkais, gatvės teatro trupėmis, dalyvauja operos, teatro, televizijos projektuose. Jo gatvės teatro pasirodymai „Greenman“, „The Bed“ ir „Dans“ jau dvidešimt metų sulaukia pasisekimo tarptautiniuose festivaliuose tikriausiai dėl to, kad pagrindinis personažas čia – publika. 2008 m. jam įteiktas „Miramiro“ apdovanojimas už „Kamchatka“ projekto režisūrą ir Brėmeno gatvės teatro festivalio „Ernst“ prizas, 2010 m. – „Zirkolika“ apdovanojimas kaip geriausiam cirko režisieriui.

Jūratė Širvytė – šokėja, choreografė, režisierė, besispecializuojanti istorinio šokio ir teatro žanre, LMTA lektorė. Kuria choreografiją barokinėms operoms (Latvijos nacionalinė opera, festivalis „Banchetto musicale“, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, „Styriarte“ festivalis ir kt.). Gatvės teatro srityje pradėjo specializuotis nuo 2015 metų. Kartu su Adrianu Schvarzsteinu sukūrė aštuonis spektaklius, iš jų tris Lietuvoje („Gekumen“, „Brutti“, „Signatarai eina fotografuotis“).

Daiva Petrulytė – teatro, kino, televizijos projektų kostiumų dailininkė. Nuo 1993 metų dalyvauja tarptautiniuose filmų projektuose. 2004 m. nominuota aukščiausiam lenkų kino apdovanojimui „Orly“ už kostiumus Wiktoro Grodeckio filme „Nepasotinamumas“, 2015 m. nominuota „Royal Television Society“ meistriškumo ir dizaino apdovanojimui už kostiumus dramoje „Eichmano šou“ (rež. Andrew Williams).

Organizatorius

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus

Rėmėjas

PAIDEIA The European Institute for Jewish Studies in Sweden

Partneriai:

VšĮ Senųjų menų studija

Palangos žydų bendruomenė

Kepyklėlė „Bella Toscana“

Kada? 2024 m. rugsėjo 1 d. nuo 14 val.

Kur? Gatvės teatro spektaklio pradžia – prie kavinės „Ramybė“ (Vytauto g. 54), visi renginiai vyks Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejaus kiemelyje (Vytauto g. 23A, Palanga)

Kaina? Nemokamai

Renginių trukmė: apie 2 val.

*Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio viešinimui socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, spaudoje ir kt.