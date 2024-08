Arkadijus Vinokuras. Antisemitizmas Prancūzijoje. Ar Lietuvos žydų laukia tas pats?

Islamistų ir jų rėmėjų Europoje tikslas – paversti žydų gyvenimą Europoje pragaru. Ar šis tikslas turi ką nors bendra su Izraeliu? Ne. Tai būtų tas pats, kaip persekioti lietuvius (gyvenančius už Lietuvos ribų) neva už Lietuvos politikų sprendimus.

Tuo metu Lietuvoje atgimė antisemitinė partija, kuriai vadovauja antisemitas Remigijus Žemaitaitis. Būtina pastebėti, kad visi jo partijos nariai, pasidabinę rudais marškinėliais, automatiškai tampa antisemitais, juk žino vado nuostatas.

Reakcijos? Taip, matėme. Jis, nesvarbu, kviestas ar ne, dalyvavo perrinkto prezidento Gitano Nausėdos inauguracijoje. Matyt, prezidento patarėjas, buvęs antisemito ir homofobo „Respublikos“ savininko dešinioji ranka, atliko juodą darbą, bet apie tai kiek vėliau. Taigi, dėl islamistų siekių klausimų nekyla, bet dėl demokratinių Vakarų klausimų kiek nori.

Pažiūrėkime: Vakarų demokratijų kritika Izraeliui (pasitelkus Tarptautinį Teisingumo bei Tarptautinį Baudžiamąjį teismus), teisėtai besiginančiam nuo dviejų neišprovokuotų teroro organizacijų, – „Hezbollah“ ir „Hamas“ – tik didėja. Iranas ploja.

Nėra jokių Jungtinių Tautų rezoliucijų prieš „Hezbollah“, JT saugumo taryba ne tik nesiima karinių priemonių prieš „Hezbollah“, kad ši neišprovokuota nustotų pulti Izraelį ir pasitrauktų iš Pietų Libano, kad įgyvendintų JT rezoliuciją Nr. 1701, bet ir nepareiškia jokios kritikos. „Hamas“, kuri Gazoje naudoja civilius kaip skydus, pareiškė, kad kuo daugiau vietinių žus, tuo jiems geriau. Taip sudaromos sąlygos Gazos žmonių genocidui, tačiau genocidu kaltinamas Izraelis.

Bet pakanka ir nuosavų antisemitų ferštejerių, kad antisemitizmas vėl taptų padorus politinio elito sluoksniuose.

Visą šį absurdą atspindi BBC transliuojamos žydų skerdiko Ismailo Haniyeh laidotuvės. Jos komentuojamos tokiu tonu, lyg būtų laidojamas pasauliui nusipelnęs karalius. Nepaisoma, kad ceremonijoje Irane dalyvauja tokie patys skerdikai, moterų engėjai, homoseksualų ir opozicijos persekiotojai, ajatolos.

Tuo metu apie 300 BBC žydų kilmės žurnalistų kaltina BBC vadovybę sisteminiu antisemitizmu. Galbūt būsimas BBC vadovas Samiras Shah teigia, kad nieko tokio nėra. Toliau: BBC žurnalistė, raportuojanti iš Izraelio, pabrėžia, kad veiksmas vyksta „okupuotuose“ Golano aukštumuose.

Kalbėdami apie Rusiją Vakarų ir Lietuvos žurnalistai kažkodėl niekada neįvardija Karaliaučiaus, Karelijos ir Kurilų salų okupuotomis teritorijomis. Toks, matyt, antisemitų islamistų ir Vakarų demokratijų, kurių gatvėse siautėja antisemitai, sandėris. Welcome to the club of useful idiots!

Nukreipkime vėl žvilgsnį į Lietuvą. Žinių portalas LRT.lt paskelbė britų ir Lietuvos įmonės „Baltijos tyrimai“ apklausos rezultatus, rodančius lietuvių požiūrį į palestiniečių konfliktą su Izraeliu. Pateiktas ir toks klausimas: ar pritariate Palestinos valstybės įkūrimui. Tyrėjai vos neverkia matydami, kad 39 proc. lietuvių nerodo jokio susidomėjimo konfliktu, o per 30 proc. pasisako prieš Palestinos valstybę. Tai ta Lietuvos dalis, spėlioju, kuriai svetimas antisemitizmas ir kuri puikiai supranta, kokios valstybės nori teroristai.

Mūsų ekspertai aiškina, esą riboja žinojimas apie žiaurų dalies lietuvių susidorojimą su Lietuvos žydais per Holokaustą. Ir teisingai, kad lietuviai pamena šį siaubingą įvykį bei daro išvadas. Matantieji 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytas civilių skerdynes Izraelyje puikiai supranta, kad „Palestinos valstybė“ reiškia tokias pat Izraelio gyventojų skerdynes, tik milžiniško masto.

Toks „Hamas“ kurią remia „propalestiniečiai“ Europoje ir Lietuvoje, tikslas. Kai žmonės žygiuoja Vilniaus gatvėmis su šūkiais „Laisvė Palestinai“, turėdami omenyje laisvę teroristams, turėtų prisiminti, kad kadaise visai netoli nuo Katedros aikštės išžudyta dešimtys tūkstančių žydų. O likę gyvi vegetavo tokiomis žiauriomis sąlygomis, kad palestiniečiai negalėtų to įsivaizduoti.

Tiesa, man „propalestiniečių“ mitingo dalyviai aiškino, kad neremia „Hamas“ ir nėra antisemitai. Tačiau pradėjus diskusijas galiausiai antisemito veidas vis dėlto išryškėja. Vienas veikėjas (vardas žinomas), prisistatydamas jokiais būdais ne antisemitu, o visai atvirkščiai – tikru humanistu intelektualu, neatlaikęs mano argumentų feisbuko paskyroje, pareiškė: „Arkadijus Vinokuras nacionalistinis frykas. Eik Vagnerio klausytis!“

Jeigu kas nežino, tai nacių įrengtoje koncentracijos stovykloje Dachau buvo grojama Richardo Vagnerio muzika. Taip pat būtina žinoti, kad R. Vagneris buvo aršus antisemitas. Jo muzika buvo uždrausta Izraelyje iki 2011 metų. Tiek apie neva baltus ir pūkuotus „propalestiniečius“, „humanistus“, nuolat verkiančius tik dėl žuvusių palestiniečių, bet ne dėl šimtų tūkstančių civilių musulmonų, kuriuos įvairiausiais būdais paskerdė ir toliau skerdžia patys musulmonai. Deja, kvailių niekur nestinga.

Problema, tik rimtesnė – antisemitizmas Lietuvos politikoje, turintis tendenciją virsti norma. Apklausos rodo, kad už R. Žemaitaičio partiją balsuotų kiek daugiau nei 8 proc. rinkėjų. Taigi apie 100 tūkst. (nuo 50 proc. dalyvaujančių rinkimuose) lietuvių galbūt atvirai išpažįsta neapykantą žydams ir jaučia gilią pagarbą rusiškam „dvasingumui“. Jame šūkis „Mušk žydus, gelbėk Rusiją“ užima viena centrinių vietų.

Paklauskite šios partijos narės Agnės Širinskienės, ji apie šiandienos Rusijos „dvasingumą“ viską papasakos. Prie antisemitų partijos prisiglaus Putino gerbėjai Mindaugas Puidokas, Eduardas Vaitkus, rudmarškinių nacsusivienijimas, „maršistai“, violetinių likučiai ir kitas sbrodas, tad po Seimo rinkimų turėsime puotą maro metu. Neduok Dieve, G. Nausėda privers socdemus į būsimą koaliciją pasikviesti antisemitų partiją, jau girdisi panašių kalbų.

Jei taip atsitiktų, nuo Lietuvos socdemų nusigręžtų visi iki vieno Europos socialdemokratai, o Vokietija suabejotų, ar verta siųsti į Lietuvą savo brigadą. Tad jei G. Nausėdos galvoje su jo antisemito patarėjo pagalba išties sukasi panašios mintys, gerbiami socdemai, turint tokį draugą priešų nereikia.

Manau, LSDP ganėtinai atsakinga, kad atmestų panašias idėjas. Tos kalbos man skamba daugiau kaip konservatorių paleista antis siekiant diskredituoti LSDP, bet ką gali žinoti šiais laikais, kai atviras antisemitizmas Lietuvoje regis vėl tapo madingas.

Ar valstybė neturi jokių galimybių sustabdyti politiką, kuris, anot Konstitucinio Teismo, sulaužė Seimo nario priesaiką ir pažeidė Konstituciją? (R. Žemaitaitis savo socialiniame tinkle skelbė antisemitinius pasisakymus, žemino žmonių grupę dėl jų tautybės, skleidė neapykantą.) Pasijutęs esąs nebaudžiamas, jis, pasirinkęs Izraelį kritikos objektu, nesustojo.

R. Žemaitaitis kryptingai ėmė pulti Lietuvos žydus, ypač du žinomus asmenis, grįsdamas savo teiginius melais. Ir kodėl nesijausti nebaudžiamam, kai pats Lietuvos prezidentas rodo jam aukščiausią pagarbą leisdamas pabaliavoti už mokesčių mokėtojų pinigus? Dabar sunku įsivaizduoti, kaip prezidentas, turintis dalyvauti Holokausto aukų atminimo renginiuose, imsis kartoti atmintinai išmoktą mantrą „niekada daugiau!“. Juk jo pareiškimai skambės kaip pasityčiojimas iš Holokausto aukų.

Tie, kas domisi, puikiai žino: prieškario Lietuvoje antisemitizmas plito lyg deganti žolė prerijose. Kuo tai baigėsi, taip pat visiems žinoma. Bet būtina pabrėžti: antraip nei G. Nausėda, prezidentas Antanas Smetona griežtai pasisakė prieš antisemitizmą. Anot istoriko Liudo Truskos, „pernelyg įsisiūbavus šalyje antisemitizmo bangai, prezidentas savo pareiškimais, kuriuos lydėdavo konkretūs valdžios įstaigų, pirmiausia cenzūros, veiksmai, laikinai pristabdydavo antižydiškų aistrų eskalaciją“ (A. Smetonos valdžios politika žydų atžvilgiu 1927–1940. VU, 2004).

Gal šiandienos prezidentui reikėtų susipažinti su jo garbinamo prieškario prezidento politinėmis nerasistinėmis pažiūromis ir daryti išvadas? A. Smetona neleido buitiniam antisemitizmui paveikti sprendimų, neflirtavo su antisemitais, nerodė jiems viešos pagarbos. Kuriam galui G. Nausėda siekia įsiūbuoti Lietuvoje antisemitizmo bangą? Juk ir arkliui aišku, kad broliavimasis su antisemitais kardinaliai prieštarauja jo taip remiamų socialdemokratų ideologijai.

Gal ponui maga copy / paste Vengrijos premjerą Viktorą Orbaną, t. y. orbanizuoti Lietuvą? Juk V. Orbanas geba derinti antisemitizmą su meile Izraeliui, na, gal daugiau iš nemeilės Briuseliui, bet pavyzdys užkrečiantis. Ir G. Nausėda, viena vertus, atsisako pripažinti Palestinos valstybę, kita vertus, Lietuva Jungtinėse Tautose ne vieną ir ne dešimt kartų balsavo prieš Izraelį. Tokios tendencijos kelia nerimo.

Jeigu nieko nebus daroma, kas garantuos, kad ir Lietuvoje išpuolių prieš žydus kiekis nepradės mušti rekordų? (Prancūzijoje įvyksta 100 antisemitinių išpuolių per mėnesį). Žinoma, norisi viltis, kad Lietuvos žydų neištiks Prancūzijos žydų likimas, juk tiek imigrantų iš antisemitinių arabų diktatūrų Lietuvoje neturime. Bet pakanka ir nuosavų antisemitų ferštejerių, kad antisemitizmas vėl taptų padorus politinio elito sluoksniuose.