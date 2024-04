Arkadijus Vinokuras. Humanizmo parodija kaip ginklas prieš humanizmą

JAV prezidento J. Bideno administracija mėto maisto produktų paketus iš lėktuvų tiesiai į jūrą arba ant kranto, kur Gazos gyventojai trypdami vienas kitą puola dovanas. Arba jos nukrinta ant galvų ir juos užmuša. Akcija vardan humanizmo, ar taip reikia suprasti? Ne, vardan J. Bideno flirto su „Hamas“ rėmėjais jo partijoje ir JAV musulmonų elektoratu.

Tuo tarpu iš Izraelio į Gazą per penkis mėnesius jau įvažiavo apie 17 500 sunkvežimių su maisto produktais, medikamentais, kas dieną įvežama dukart daugiau nei prieš karą. Atidarytas ir pagalbos uostas per jūrą. Bet sunkvežimiai apiplėšiami „Hamas“ teroristų, jie šaudo į žmones, filmuotų įrodymų kiek nori. Produktai tuojau pasirodo maisto produktų turguose Rafache – už nemažus pinigus. Vėliau jie aiškina, kad Izraelis marina badu Gazos gyventojus. JAV J. Bideno administracija, siekdama geros vidaus politikos, eskaluoja „Hamas“ melą, nors koks tas sunkvežimių skaičius, galima patikrinti. Be to, gera dalis paramos iš maždaug 400 sunkvežimių įstrigo pačioje Gazoje dėl UNRWA negebėjimo išdalyti. Taip pat neva vardan humanizmo, reikia manyti, JAV spaudžia Izraelį nepradėti karo veiksmų Gazos Ruožo mieste Rafache, taip gelbėjamas „Hamas“ nuo sunaikinimo. Kas tai, jei ne humanizmo parodija?

Jeigu kas mano, kad humanizmo parodija kaip ginklas skirtas tik Izraelio ir apskritai žydų nužmoginimui, tai labai apsirinka. JAV respublikonai radikalai – trumpistai, o ir popiežius Pranciškus, naudodami tokią pat Putino terminologiją Ukrainos atžvilgiu, neva vardan humaniškų paskatų kviečia nutraukti ukrainiečių žudymą, neduoti pinigų ir ginklų Ukrainai. Nors žino, kad jo rūpinimasis silpnuoju, o ne stipriuoju humanizmu veda į Ukrainos politinį ir fizinį tautos sunaikinimą. Neduok, Dieve, jeigu Rusija užpuls Baltijos valstybes, girdėsime „Hamas“ rėmėjų, Rusijos ir JAV politikų neva humanistinius kliedesius apie neva nežmonišką, nehumanišką lietuvių elgesį su rusais Lietuvoje. Dėl to Rusija, neva iš meilės gyvybei ir humanizmui, buvo priversta paskersti tūkstančius lietuvių. „Humanistai“, patikėję Rusija, šauks: „Kaip gaila vargšų rusų.“

Ar gali dar nesusipykusiam su protu kas nors protingai paaiškinti fenomeną, kai vien tik per pastaruosius 10 metų Sirijoje nužudyta apie 600 000 žmonių, iš kurių mažiausiai 40 000 vaikų, Nigerijoje islamistai nužudė 300 000 vaikų, Sudane nužudyta 1,5 milijono žmonių, nekalbant apie milijonus karo pabėgėlių, o mistinė „tarptautinė bendruomenė“ šiam apokaliptinio masto žiaurumui ir žūtims skiria nulį dėmesio? Dėl neįrodomo fakto, kad žuvo 30 000 Gazos gyventojų, problema išpučiama iki biblinės „21 amžiaus didžiausios katastrofos“?

Anot Jungtinių Tautų tyrimų, „Hamas“ padidina žuvusių skaičių, nenurodydami nukautų teroristų skaičiaus, kuris šiuo metu, anot „Jerusalem Post“, yra apie 13 000 nukautų ir apie 26 000 sužeistų. Kiek civilių žuvo nuo 2000 Hamas paleistų ir ant Gazos žmonių nukritusių raketų nežinoma, kaip ir nežinomas tikslus bendras civilių aukų kiekis. Vienas žymiausių Jungtinės Karalystės karo istorikų lordas Endrew Robertsas, kalbėdamas Lordų Rūmuose pastebėjo: „Mes nepasitikime Rusijos, ISIS teikiamais skaičiais, kokiu pagrindu turėtume pasitikėti „Hamas“?

Vienam žuvusiam teroristui – du civiliai – tai patys mažiausi skaičiai karo istorijoje, žinoma, kad civiliai naudojami kaip gyvi skydai. Dievinantis humanizmą Vakarų pasaulis, patekęs į tos įsivaizduojamos apokalipsės spąstus, tiesiog eina iš proto dėl narciziškos meilės savo humanistiniams polėkiams, nors tikrasis humanizmas pamirštas. Britai, kanadiečiai ir amerikiečiai, neva vardan humanizmo, jau verčia Izraelį, ne „Hamas“ skerdikus nutraukti karo veiksmus. JAV net nevetavo šios pragaištingos izraeliečių įkaitams rezoliucijos, tad „Hamas“ nutraukė derybas dėl įkaitų. Jie palikti ilgamečiam įkalinimui požemiuose, o „Hamas“, palaikomas Irano plojimų, liks valdyti Gazą. Po poros mėnesių jie vėl pradės apšaudyti raketomis Izraelį, skers Izraelio gyventojus, mat toks jų viešai kartojamas tikslas. Kas liks kaltas? Klausimas retorinis.

Yra rimta problema dėl spekuliacijos humanizmu. Regis, humanizmas savanaudžių, neišmanančių istorijos ir faktų politikų rankose tampa savo paties parodija. Iliustruosiu šiuo pavyzdžiu: pagaliau, praėjus penkiems mėnesiams, Jungtinių Tautų specialus pranešėjas kalbėdamas apie seksualinius nusikaltimus aptakiai, nenoromis pripažino faktą, kad „Hamas“ teroristai masiškai prievartavo, žudė, pjaustė moterims krūtis, prievartavo jau nužudytas. O kaip į tai sureagavo ES ir JAV moterų gynimo judėjimai? „Meetoo“? Lietuvos moterų gynimo organizacijos? Lietuvos žmogaus teisių gynimo organizacijos? Ir vėl nulis dėmesio, nulis pareiškimų. Būtų Gazoje prievartaujamos arabų moterys, užvirtų tikras pragaras. Ar žiauriausiais būdais išprievartautų žydų moterų gyvybės nieko nereiškia?

Pasidavę humanizmo parodijai pavirstame tokiais pat nusikaltėliais kaip ir vykdantys nusikaltimus neva vardan humanizmo, nes neapykanta ir humanizmas nedera.

Neapykanta žydams Vakaruose tokia neracionali, kad „Hamas“ teroristų sukelto karo prieš Izraelį pasekmė – Europoje šimtus kartų padidėję išpuoliai prieš žydų kilmės tų šalių piliečius, lyg jie būtų kalti dėl to, kas vyksta Izraelyje. Lietuva, deja, ne išimtis, bet dar ne taip kaip JK. Ten britų knygų leidimo verslai atsisako publikuoti žydų kilmės autorių knygas, o parlamento nariai bijo pasisakyti už Izraelį, nes jiems grasinta mirtimi. Jeigu kas dar nesuprato čia, Lietuvoje, tai būtų tas pat, jei lietuvius užsienyje persekiotų už įvykdytus kai kurių nusikaltimus ir būtų remiamasi šūkiu „visi lietuviai kalti“.

Tenka konstatuoti, kad dehumanizuotas humanizmas tampa dar vienu antisemitų ar rasistų ginklu prieš žydus arba prieš bet kokią kitą neįtikusią tautą. Trumpai tariant, Vakarų demokratijos, nepastodamos kelio humanizmo diskreditavimui, padeda apsimetėliams humanistais kurti humanizmo parodiją. Už tai reikėtų „dėkoti“ ir vyriausiam Rusijos banditui V. Putinui, nes, pasitelkęs melą, aiškina pasauliui, koks jis esąs humanistas, net auka. Rusija skyrė pusantro milijardo dolerių dezinformacijos Vakaruose kampanijai, pritaikė humanizmo butaforijos formulę. Vakarų visuomenės šį jauką nuryja su pasitenkinimu.

Kas tie apsimetėliai humanistais ir kodėl propalestinietiški, prorusiški ne arabų kilmės „humanistai“ tyli apie musulmonų tarpusavio skerdynes, nunešusias milijonus gyvybių, tyli apie žiauriausią Rusijos ir Kinijos musulmonų persekiojimą? Atsakymas – rasizmo, antisemitizmo bei cinizmo kokteilis. Tai asmenys, neturintys jokio moralinio kompaso, patologiškai siekiantys įrodyti, kad tokį turi Propalestiniečiams Gaza ir 28 milijonai musulmonų Europos metropolijose atvėrė auksinę galimybę pristatyti šventais humanistais. Ar jie pasiruošę vykti į Gazą padėti jos gyventojams nuversti „Hamas“? Ne. Ar jie remia Ukrainos kovą už laisvę? Ne. Ar jie kritikuoja skerdiką Putiną? Ne.

Galiausiai, kai matai amerikiečių LGBTQ, šaukiančius „Free free Palestine“, ir žinai, kad būti atviru homoseksualu arabų ir musulmonų valstybėse yra tapatu būti pakartam ant stulpo arba būti numestam nuo Gazos namo stogo, tuomet suvoki, kad Vakarų humanizmui, kaip vertybei, atėjo galas, jis tapo neatpažįstamas, tapo savo priešingybe. (Irane viešai nužudyta apie 6 000 homoseksualų, Vakarų Krante jiems kertamos galvos. Apie Gazą jau kalbėjau. Kur bėga palestiniečių homoseksualai, jeigu gali? Į Izraelį.

Praėjus 80 metų nuo Antrojo pasaulinio karo siaubo Vakaruose išdygo politikų sluoksnis, kuris pamiršo, kad humanizmas atmeta misticizmą, religines dogmas, rasistines filosofijas, tarp jų ir antisemitizmą. Tuo tarpu humanizmo parodija, kultivuojama diktatūrų, teokratijų, teroristų, nieko bendro su tikruoju humanizmu neturi. Visiškas absurdas: „Hamas“ skerdikai siunčia užuojautą skerdikui Putinui dėl ISIS skerdikų teroristinio išpuolio Maskvoje.

Kaip atsitiko, kad humanizmo parodija Vakaruose plinta lyg liepsna prerijoje? Akivaizdu, kad humanizmo parodija tapo apynasriu pasipriešinti blogiui, pasipriešinti agresoriui. Liejamos krokodilo ašaros dėl civilių mirčių, o iš tiesų siekiama išsaugoti teroristą. Panašūs „humanistai“ kas rytą renkasi, lyg nuo švediško stalo, užjausti tą, kuris šiandien politiškai populiariausias. Tik ar tokios „humaniškos užuojautos“ užteks visų kančioms? Abejoju.