Diskusija „Kodėl lietuviai gėdijasi žydų gelbėtojų?“

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės klubas #ŽydiškiPašnekesiai pristato diskusiją neeiline tema „Kodėl lietuviai gėdijasi žydų gelbėtojų?“.

Atsakymo į šį klausimą jau 32 metai vengia politikai, visuomenininkai, žiniasklaida, Bažnyčia. LŽB metų metais siekia įpaminklinti žydų gelbėtojus deramu paminklu deramoje Vilniaus miesto vietoje, tačiau ši iniciatyva palaikymo nesulaukia. Kiek dar reikės laukti?

Kalbėdamiesi paliesime ir dar vieną temą – kas formavo žydų gelbėtojų moralę? Deja, didžioji dauguma lietuvių liko tik stebėtojais.

Diskusijoje dalyvauja:

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS – habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, VDU profesorius, istorikas (nuotoliu).

DARIUS KUOLYS – istorikas, visuomenininkas, buvęs Lietuvos kultūros ministras.

FAINA KUKLIANSKY – advokatė, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė,

Diskusiją moderuoja klubo #ŽydiškiPašnekesiai vadovas ARKADIJUS VINOKURAS.

Data: kovo 21 d., ketvirtadienis.

Laikas: 17:00 val.

Vieta: Beigelių krautuvėlė (Pylimo g. 4, Vilnius).

Diskusija bus tiesiogiai transliuojama Lietuvos žydų bendruomenės Facebook paskyroje https://shorturl.at/cnzS3

Transliacijos režisierius Saulius Vinokuras.

Apie klubą #ŽydiškiPašnekesiai

Klubo tikslas – kalbėti apie žydų ir lietuvių tarpusavio santykius be pykčio ir be tabu. Diskusijose dalyvavo akademikai dirbantys kultūros, politikos, psichologijos ir kitose srityse, menininkai, visuomenininkai. Diskusijos vyksta kartą per mėnesį, 19 diskusijų jau pažiūrėjo apie 20 000 žmonių.