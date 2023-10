Profesorius Landsbergis: niekas neturėtų rimtai žiūrėti nei į JT, nei kas iš jų tribūnų sakoma

Ką tik 91-ąjį gimtadienį paminėjęs pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis žavi proto aštrumu ir gebėjimu anksčiau už kitus įžvelgti esmę ir drąsiai įvardinti tai, apie ką kiti politikai vengia kalbėti.

Šiame LRT televizijos laidai „Savaitė“ duotame interviu profesorius labai tiksliai apibūdina šiandieninę situaciją.

Šaltinis: Nemira Pumprickaitė, LRT TELEVIZIJOS laida „Savaitė“, LRT.lt

Kai vyko pokalbis su prof. Vytautu Landsbergiu, Izraelis jau buvo paskelbęs raginimą civiliams gyventojams per 24 valandas palikti Gazos Ruožą, nors dabar terminas jau pasibaigęs, kaip skelbia „The New York Times“, sausumos operacija atidėta kelioms dienoms dėl oro sąlygų. Profesorius prisiminė, kaip toks pat raginimas buvo pavijęs jo tėvą per Antrąjį pasaulinį karą Karaliaučiuje. Tačiau prasidėjo mūsų pokalbis nuo atsakomybės už teroro išpuolį prieš Izraelį, Izraelio atsaką ir pernelyg garsias abejones, ar Izraelis teisus, ėmęsis tokių kietų veiksmų prieš „Hamasׅ“.

Jeigu Izraelio vadovybė nutarė, kad „Hamas“ turi būti sunaikintas, ir tą darys, tai aš nemanau, kad kažkoks pasaulis turi pulti gelbėti „Hamas“. Tai ką, pasaulis tada tų galvų pjaustytojų pusėje stovės? Nebėra, kur eiti, peržengtos tos paskutiniausios ribos.

– Jeigu būtų pateikti labai aiškūs įrodymai, kad būtent Iranas rengė „Hamas“ teroro išpuolį prieš Izraelį? Kas tada turėtų vykti toliau, kaip jis turėtų būti nubaustas?

– Kokios čia kalbos apie įrodymus? Kam tie įrodymai reikalingi? Kam dar neaišku? Ir kalbos apie įrodymus – tai tik pretekstas ko nors nedaryti. Dar vis nėra įrodymų, kas numušė Malaizijos lėktuvą, kas numušė Lenkijos prezidento lėktuvą. Vis dar nėra įrodymų, o kažkodėl to Lenkijos prezidento lėktuvo vis tiek negrąžina, nors tai nuosavybė yra Lenkijos. Reiškia tasai banditas, kuris tikriausiai ir numušė, jis net griuvėsių negrąžina ir tyčiojasi toliau – dar neįrodyta. Niekada nebus įrodyta, jeigu jums tinka tokie žodeliai, jei jūs norite jais žaisti. Reikia išeiti iš to žaidimo „įrodyta ar neįrodyta“.

– Taip, bet taip kalba visas pasaulis esą tiesioginių įrodymų nėra. Izraelis yra dabar kritikuojamas, kaip jis kovoja su „Hamas“.

– Ką reiškia kritikuojamas, kas kritikuoja? Išminčiai? Tie, kurie atsako už Izraelio žmonių gyvybę, kurie nuėjo apginti tų vaikų, kuriems pjaustė galvas? Jie dabar filosofuoja, Izraeli, nedaryk to paties. Na, Izraelis, tikriausiai galvų nepjaustys. Aš manau, kad jisai skirtingai elgsis, bet aš nemanau, kad jie apsikabins ir taikysis su žudikais.

Izraelis / AP nuotr.

– Bet žiūrėkit, bene garsiausiai sklinda toks pasipiktinimas Izraelio veiksmais iš Jungtinių Tautų.

– O kas yra Jungtinės Tautos ar jos dar egzistuoja? Na, niekas rimtai neturėtų žiūrėti nei į Jungtines Tautas, nei kas iš jų tribūnų ten ką nors pasako. Viršūnė buvo, kai Lavrovas pirmininkavo Saugumo Tarybai ir niekas jam neatnešė dubenėlio su vandeniu nusiplauti kruvinas rankas. Ne. Skabejeva jau išsigando, o Lavrovui dar nepasakyta: „Lavrovai, tu irgi atsakingas“.

– Jūs matote, kad Izraelis tinkamai elgiasi dabar, paskelbdamas „Hamas“ karą?

– Jeigu Izraelio vadovybė nutarė, kad „Hamas“ turi būti sunaikintas, ir tą darys, tai aš nemanau, kad kažkoks pasaulis turi pulti gelbėti „Hamas“. Tai ką, pasaulis tada tų galvų pjaustytojų pusėje stovės? Nebėra, kur eiti, peržengtos tos paskutiniausios ribos. Ir gali būti, kad visa šita akcija ir yra ta superprovokacija, kad visi peržengtų visas ribas. Izraelis nepradės pjaustyt galvų, aš manau, nors beveik į tai eina, jeigu milijonui žmonių liepta per 24 valandas dingti. Tai irgi beveik neįmanomas dalykas, bet aš atsimenu ir savo tėvo pasakojimus iš Antrojo pasaulinio karo laikų, kai jisai buvo Karaliaučiuje, ten bandė gelbėti savo sūnų mano brolį kalėjime. Bet kai lapeliai buvo numesti – Karaliaučius bus panaikintas, nutrintas nuo žemės paviršiaus, žmonės, jūs turit 24 valandas, eikit iš miesto – tai yra labai panašu. Eikit, o paskui, reiškia, miestas dega, mūras dega, žemė dega, akmuo dega, viskas dega. Mano tėvas stebuklingu būdu išliko gyvas, po tą degantį miestą išbėgdamas su grupe žmonių. Bet buvo perspėjimas. Ir dabar kažką aš matau panašaus – Izraelis perspėja. Na, ir…

Izraelio kariuomenė prie Gazos ruožo / AP nuotr.

– Bet „Hamas“ turėjo žinoti, kad Izraelis tikrai nesustos ir atsakys labai greitai ir kietai. Kodėl jis tada tą darė? Kaip jūs sakote tam, kad būtų peržengtos ribos?

– Vieni iš jų paklausė įsakymo, kiti – įsitikinę, kad tie eina tiesiai į dangų pas Mahometą. Ten gi fanatikai ir bepročiai taip pat dalyvauja. Jeigu kažkada ajatola ėjo į frontą prieš Iraką, Iranas kada kovojo, ir vaikus suvežtus, aprūpintus granatų ryšuliais siuntė prieš irakiečių tankus, bet dalino jiems po plastmasinį raktelį nuo dangaus. Kiekvienam vaikui ir tie vaikai ėjo. Tai prašau – tas pats pasaulis, tai ir dabar eis su plastmasiniais rakteliais nuo dangaus. Aš nežinau, kiek žmonių žus dabar, bet tai irgi yra padaryta tikslingai. Jūs sakot, nejaugi jie nežinojo? Tikriausiai žinojo, kad bus kraštutinis atsakas, o gal dar ir ne visai toks, o gal išsigąs? Putinas prieš karą irgi turėjo… prieš tą jau dabartinį karą, nes jau karas nuo 2014 metų, bet prieš tą 2022 metų puolimą, atvirą karą prieš Ukrainą, turėjo padrąsinimus iš savo ekspertų, karinių žurnalų, kurie drąsiai sakė, „oni strusiat“, jie neišdrįs tau pasipriešint, tu tiktai duok ir viskas bus. Na, jis taip ir elgiasi, bet neišeina taip, nes nežinia, kaip ten pasipriešintų, ar nelabai pasipriešintų vokiečiai su prancūzais, bet ant ukrainiečių jie „užsirovė“.

Izraelis / AP nuotr.

– O „Hamas“ būtų, jūsų manymu, puolęs Izraelį, jeigu Rusija būtų priversta trauktis iš Ukrainos, jeigu jai jau būtų tokios sąlygos?

– Tai aš nežinau, gal Rusija dar anksčiau būtų užsiundžiusi „Hamas“, kad palengvintų savo padėtį. Aš manau, kad ir dabar Rusija mato, kad jos padėtis labai bloga, tai ir įjunginėja tokius atsarginius veiksnius. „Hamas“, gali „Hezbollah“ būti įjungtas, gali Šiaurės Korėją užsiundyti ant Pietų Korėjos, kad amerikiečiai ten turėtų dar daugiau problemų. Tai yra didelis lošimas viso pasaulio šachmatų lentoje. Aš mačiau, kad iš mūsų apžvalgininkų – M. Laurinavičius – sako, kad tai nėra atskiras karas, tai yra dalis to paties karo. Ir aš taip galvoju.

– Jungtinės Valstijos privalo pasirengti galimiems karams su Rusija ir Kinija, kurie vyktų tuo pačiu metu. Taip šią savaitę paskelbė speciali Jungtinių Valstijų Kongreso komisija, kurioje buvo po lygiai respublikonų ir demokratų, nepaisant to, kad jie pykstasi, šitoj vietoj buvo sutarimas. Profesoriau, jeigu visa tai yra, kaip jūs sakote bendras karas, tai kas tai yra? Tai mes stovime ant trečiojo pasaulinio karo ribos?

Prof. Vytautas Landsbergis / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Mes ne ant ribos, tai mes jau stovime jame. Mes esame kare. Mes dar vis bandom manyti – kažkur vyksta, karas Ukrainoje. Na, kokia nesąmonė – Ukraina yra vieta, kurioje kažkas kariauja! Kiek galima? Nekartokit nors jūs šitų nesąmonių. Kartais ir mūsų televizijos, ir radijai varo tą pačią Putino propagandą – kažkas kariauja Ukrainoje, o mes nieko. Kam reikia to kvailo žaidimo? Karas vyksta iš esmės dėl pasaulio.

– Kas gali jį sustabdyti?

– Likutis sveiko proto arba koks nors laimingas likimas. Kas nors gali pasakyti – Dievas.