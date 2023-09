VilniusGhetto80: Vilniaus geto antinacistinio pasipriešinimo ir likvidavimo 80-mečio minėjimo RENGINIŲ KALENDORIUS

Šiemet minime Vilniaus geto antinacistinio pasipriešinimo ir likvidavimo 80-ąsias metines. Iki Antrojo pasaulinio karo trečdalis Vilniaus gyventojų – apie 58.000 – buvo žydai. Iš jų Holokaustą išgyveno vos 250.

1941 m. rugsėjo 6 d. įkurtas Vilniaus getas, kuriame buvo uždaryta apie 38 000 žydų: Didžiajame Vilniaus gete apie 29.000, Mažajame – 9 000 žydų. Mažasis getas egzistavo iki 1941 m. spalio 21 d.

Vilniaus getas likviduotas 1943 m. rugsėjo 23 d. – jame dar likę gyvi žydai buvo išvežti į koncentracijos stovyklas arba nužudyti Panerių miške.

Minint šią tragišką sukaktį, Vilniuje ir Kaune vyks renginiai, kurie iškiliausių Lietuvos menininkų, kultūros ir mokslo asmenybių lūpomis bei kūriniais supažindins su tarpukario žydų bendruomene, kūrusia nepriklausomą Lietuvos valstybę ir labai prisidėjusia prie tuo metu Lenkijai priklausiusio Vilniaus augimo bei klestėjimo. Papasakos ne tik apie Šoa, bet ir padėkos žmonėms, kurie ginklu bei menu kovojo prieš nužmogėjimą ir mirtį. Prisimins tūkstančius žuvusiųjų ir pagerbs išgyvenusius.

Dalinamės išsamiu Vilniaus geto antinacistinio pasipriešinimo ir likvidavimo 80-ečio minėjimo renginių kalendoriumi:

Paroda „Geto vaikai pasakoja dabarties vaikams“

Data: 2023-09-04 – 2023-09-30

Vieta: Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, Trakų g. 10, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/wMQR0

Fotografijų paroda ,,Gyvųjų miestas. Mirusiųjų miestas“

Data: 2023-09-12 – 2023-12-15

Vieta: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Naugarduko 10, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/ilJRW

Ekskursija apie Panerių pabėgimo tunelį

Data: 2023-09-16 12:00

Vieta: Panerių memorialas, Agrastų g. 15A, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/bcgEL

Ekskursija „Vilniaus geto gyvenimas vaiko akimis“

Data: 2023-09-18 11:00, 2023-09-20 11:00, 2023-09-22 12:00

Vieta: Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, Trakų g. 10, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/wIMZ3

Turas po Didįjį Vilniaus getą

Data: 2023-09-19 17:00

Vieta: Susitinkame Žemaitijos g. 4, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/bzBGQ

Garsiniai skaitymai 3-4 kl. mokiniams pagal M. Marcinkevičiaus knygą „Akmenėlis”

Data: 2023-09-19 11:00, 2023-09-21 11:00

Vieta: Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, Trakų g. 10, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/gmoW2

Diskusija „Pabėgę, bet ne bejėgiai. Lenkijos žydų pabėgėliai Vilniuje 1939–1944 m.“

Data: 2023-09-19 18:00

Vieta: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Naugarduko 10, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/alrx7

Diskusija „Po 80 metų: Holokaustas, antisemitizmas ir atmintis ateičiai“

Data: 2023-09-20 17:00

Vieta: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salė, Gedimino pr. 51, Vilnius

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/dlEQ6

Kino vakaras ir diskusija žydiškojo Vilniaus tematika: Loico Salfati dokumentinis filmas „Vilniaus Didžiosios sinagogos paslaptys“

Data: 2023-09-20 18:00

Vieta: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Naugarduko 10, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/cgsS7

Paroda apie žydų teatro istoriją Lietuvoje „Klajojančios žvaigždės“

Data: 2023-09-20

Vieta: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/pDGW6

Vilniaus geto mokinių ir švietėjų atmintį pagerbiantis spektaklis, skirtas paminėti Vilniaus geto likvidavimo 80-ąsias metines

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

Data: 2023-09-20 20:00

Vieta: Konstantino Sirvydo skveras, ,,Prancūzparkis”

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/ewBCR

Iškilmingas LR Seimo posėdis

Data: 2023-09-21 10:00

Vieta: LR Seimas, Gedimino pr. 53, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/cgst3

Vilniaus geto antinacinio pasipriešinimo ir likvidavimo aukų pagerbimo ceremonija Panerių memoriale

Data: 2023-09-21 15:00

Vieta: Panerių memorialas, Agrastų g. 15A, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/ekpwQ

„Atminties kelio“ eisena nuo Rūdininkų a. iki Panerių memorialo

Data: 2023-09-21 13 val.

Vieta: Rūdininkų a. (buvusi Vilniaus geto teritorija).

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/hxILX

Kino vakaras ir diskusija žydiškojo Vilniaus tematika: dokumentinis filmas „Samuel Bak: Painter of Questions“

Data: 2023-09-21 18:00

Vieta: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Naugarduko 10, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/bfryJ

The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimony tinklalaidės „Remembering Vilna: Voices from Holocaust“ pristatymas.

Data: 2023-09-21 18:00

Vieta: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Renginių erdvė (III a.), Gedimino pr. 51, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/anxQ1

Lietuvos žydų genocido atminimo diena: Christian Boltansky ANIMITAS

Data: 2023-09-22 13:00

Vieta: Kauno IX forto muziejus memorialiniame komplekse, Žemaičių pl. 73, Kaunas.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/PR256

Spektaklis „Dulkės“

Data: 2023-09-22 18:00

Vieta: Valstybinis jaunimo teatras, Arklių g. 5, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/ghjqL

Spektaklis „Glaistas“

Data: 2023 m. rugsėjo 2–5, 18–21, 23–24 d.

2023 m. spalio 17–22 d.

Spalio 18 d. 18:30, 20:00, 20:30 val.

Vieta: Nuo Žydų kultūros ir informacijos centro, Mėsinių g. 3, Vilnius

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/ptMY4

Kino vakaras ir diskusija žydiškojo Vilniaus tematika: Dokumentinio filmo „Shoah“ ištrauka apie Panerius. Trumpi filmai iš Niujorko YIVO ir Vašingtono Holokausto muziejaus apie prieškario žydų gyvenimą Lietuvoje

Data: 2023-09-22 18:00

Vieta: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Naugarduko 10, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/cpyLO

Spektaklis „Šokio simfonija iš Šiaurės Jeruzalės“

Data: 2023-09-23 19:00 Renginys su kvietimais.

Vieta: Valstybinis jaunimo teatras, Arklių g. 5, Vilnius.

Data: 2023-09-24 18:00

Vieta: Valstybinis jaunimo teatras, Arklių g. 5, Vilnius.

Data: 2023-09-27 19:00

Vieta: Nacionalinis Kauno dramos teatras, Laisvės al. 71, Kaunas.

Data: 2023-10-07 18:00

Vieta: Palangos koncertų salė, Vytauto g. 43, Palanga.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/bqsNU

Spektaklis „Getas“

Data: 2023-09-24 16:00 2023-11-14 18:00

Vieta: Nacionalinis Kauno dramos teatras, Laisvės al. 71, Kaunas.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/uHR01

Kino vakaras ir diskusija žydiškojo Vilniaus tematika: Dovilės Gasiūnaitės filmas „Jerzy Orda. Anarchistas pagal šv. Augustiną“

Data: 2023-09-26 18:00

Vieta: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Naugarduko 10, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/osv17

Dokumentinių filmų peržiūra: „Vilniaus geto gyvybės arterija“ ir „Holokausto aukoms atminti“

Data: 2023-09-28 17:30

Vieta: Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, Trakų g. 10, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/pxEQ0

Tarptautinė konferencija „Komunizmas ir antisemitizmas”

Data: 2023-11-28 10:00

Vieta: LR Seimas, Gedimino pr. 53, Vilnius.

Daugiau apie renginį skaitykite čia ↓

https://shorturl.at/gswyT