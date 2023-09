VilniusGhetto80: The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimony tinklalaidės „Remembering Vilna: Voices from Holocaust“ pristatymas.

Šį rugsėjį Lietuva ir pasaulis mini Vilniaus geto 80-ąsias sukilimo ir likvidavimo metines, kai 1943-aisiais jame kalėję paskutiniai keli tūkstančiai žydų buvo išvežti į koncentracijos stovyklas ir nužudyti. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kviečia pagerbti Vilniaus geto kalinių drąsą ir nepalaužtą valią nuo rugsėjo iki lapkričio vidurio vyksiančiuose minėjimo renginiuose.

The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimony tinklalaidės „Remembering Vilna: Voices from Holocaust“ pristatymas.

Data: 2023-09-21 18:00

Vieta: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Renginių erdvė (III a.), Gedimino pr. 51, Vilnius.

Jeilio universiteto (JAV) Fortunoffo Holokausto liudijimų vaizdo įrašų archyve saugoma daugiau kaip 4000 pasakojimų žmonių, tiesiogiai patyrusių nacių persekiojimus ir žiaurumus. Jie slapstėsi, priešinosi ir sugebėjo išgyventi Holokaustą. Liudijimai surinkti Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje, Izraelyje ir įrašyti liudytojų pageidaujama kalba.

„Atsimenant Vilnių“ – trečioji tinklalaidės „Those Who Were There: Voices from the Holocaust“ dalis. Ji buvo sukurta bendradarbiaujant su Žydų mokslinių tyrimų institutu YIVO Niujorke. Tinklalaidėje per išgyvenusiųjų liudijimus ir Hermano Kruko dienoraščius pasakojama Vilniaus žydų bendruomenės sunaikinimo istorija. Aptariamas tarpukariu išaugęs antisemitizmas, Sovietų Sąjungos invazija į Lietuvą ir po to sekusi vokiečių okupacija, getų sukūrimas, Vilniaus žydų žudynės, Antrojo pasaulinio karo pabaiga ir padariniai.

Pristatyme dalyvaus prodiuseriai Nahanni Rous ir žurnalistas bei rašytojas Ericas Marcusas, vedėja Eleanora Reissa.

Renginys vyks anglų kalba