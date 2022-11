Izraelio dovana Vilniui – ryškiaspalvis gatvės meno kūrinys

Izraelio Valstybės ambasada įteikė dovaną Vilniui artėjančio 700-ojo gimtadienio ir diplomatinių santykių tarp Izraelio ir Lietuvos 30-mečio proga, rašoma pranešime žiniasklaidai.



Vilniečiai bei miesto svečiai jau gali ją pamatyti senamiestyje, Bazilijonų g. 6B. Tai naujas tarptautinės urbanistinės galerijos „Open gallery“ kūrinys – Izraelio ir Lietuvos menininkų bendromis pastangomis gimęs gatvės meno darbas, nukeliantis į saulėtąjį Izraelį. Šiame urbanistinio meno darbe galima įžvelgti trijų didžiųjų Izraelio miestų – Tel Avivo, Jeruzalės ir Haifos – motyvus. Jį sukūrė Ukrainoje gimusi ir Izraelyje gyvenanti menininkė Zoe Sever, o ant daugiabučio namo sienos perkėlė lietuvių menininkai Martynas Ivinskas ir Viktorija Starygina. Pasaulyje pripažintos menininkės Zoe Sever kūrinys simbolizuoja modernios Izraelio valstybės tėvo Theodoro Herzlio garsiąją frazę „If you will it, it is no dream“ (liet. „Jei pasiryžti – tai nebe svajonė“), kurią jis ištarė įsivaizduodamas būsimą žydų valstybę.

„Nuotrauka verta tūkstančio žodžių, tad sienos piešinys, sukurtas pagal Izraelio menininkės Zoe Sever paveikslą ir pavadintas garsiąja šiuolaikinio Izraelio tėvo Theodoro Herzlo citata „Jei pasiryžti – tai nebe svajonė“, pasakoja visą istoriją.

Šis meno kūrinys, Izraelio ambasados Lietuvoje dovana Vilniui diplomatinių santykių 30-mečio ir 700-ųjų miesto metinių proga, atspindi Izraeliui būdingą sodrumą, spalvingumą, kūrybiškumą ir vilties dvasią,“ – sakė Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein.

„Dėkodamas už jubiliejaus dovaną, kurią ambasada įteikė kiekvienam miestiečiui ir Vilniaus svečiui, džiaugiuosi, kad savivaldybė irgi planuoja dovaną Izraelio valstybei – savivaldybės Istorinės atminties komisija šiuo metu ieško geriausios įmanomos vietos Izraelio skverui“, – sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Šiandien menininkės Tėvynė kovoja už savo laisvę. Z. Sever ir jos tautiečiai tvirtai tiki Ukrainos pergale, o jų pasiryžimu kovoti iki galo neįmanoma suabejoti. Z. Sever kilmė ir jos dėmesys Ukrainai šių dienų kontekste suteikia šiam darbui ir kitą prasmę – perduoda žinutę, kad viskas yra įmanoma.

Dailininkė Z. Sever gimė ir užaugo Lvive, o 1990-aisiais su šeima persikraustė gyventi į Izraelį. Pirmosiomis karo dienomis menininkė padėjo rinkti vaistus sužeistiesiems, vėliau su draugais rūpinosi, kad Ukrainos kariuomenė gautų neperšaunamas liemenes ir šalmus.

„Man didelė garbė, kad mano paveikslas padovanotas miestui mano šalies, Izraelio, vardu. Vilniui parinktas paveikslas yra įkvėptas Izraelio valstybės įkūrėjo Theodor Herzl žodžių. Tai buvo didis žmogus, kuris iki gyvenimo pabaigos buvo ištikimas vienam tikslui – laisvos nepriklausomos šalies sukūrimui. Ir jo svajonė išsipildė. Manau, šio paveikslo pasirinkimas labai simboliškas, nes tokį požiūrį galima priskirti ir Izraeliui, ir Lietuvai, ir Ukrainai. Tai istorija apie laisvę mylinčią tautą, kuri negali gyventi vergijoje“, – kūrinio idėją ir prasmę aiškina jo autorė.

Projektą realizavusios urbanistinės meno galerijos „Open gallery“ kuratorės Živilės Diavaros nuomone šis kūrinys labai organiškai įsikomponavo į aplinką ir tarsi ją papildė: „Tai buvo neįprastas ir vienas sudėtingiausių „Open gallery“ darbų, įtraukęs į procesą ne tik dviejų šalių menininkų bendra-kūrybinį darbą, bet ir lokacijų paiešką, vietinę bendruomenę ir daugybę techninių, paveldo ir kitokio lygio specialistų.

Po įvairių iššūkių šis kūrinys atrado savo vietą. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės kartu su Izraelio ambasada Lietuvoje įgyvendinę šį unikalų projektą ir tikime, kad jis savo spalvomis ir įkvepiančia žinute džiugins ir inspiruos pasiryžti siekti svajonių tiek vietinę bendruomenę, tiek visus vilniečius bei miesto svečius“, – į viešai prieinamą, Bazilijonų g. 6, prieš „Halės” turgų atsiradusį naują kūrinį pasižiūrėti kviečia ji.

Kūrinį įgyvendinę menininkai Martynas Ivinskas ir Viktorija Starygina teigia, kad piešti ant pastato sienos rudenį yra nemenkas iššūkis, bet jie pasiryžo drauge jį priimti.

„Teko prisitaikyti prie permainingų rudens orų: kovoti su lietumi ir vėju. Tą dieną, kai lyja, išvis darbas sustoja“, – pasakoja M. Ivinskas, kuriam tokio didelio mastelio piešinys yra antras darbas, o pirmąjį atliko lygiai prieš du metus buvusios „Elfos“ gamyklos teritorijoje, „Open Gallery“ kieme.

Jo kolegė V. Starygina pridūrė, kad ir aukštis piešiant tapo iššūkiu. Menininkams teko nugalėti aukščio baimę tam, kad pabaigtų šį darbą. Vilniaus Bazilijonų gatvės daugiabutyje, kurio siena pasirinkta Z. Sever paveikslui, gyventojai džiaugiasi permainomis ir tiki, kad gatvės meno kūrinys yra ne tik namo puošmena, bet ir suteiks šiai vietai jaukumo jausmą.

Jie mielai priėmė menininkus ir su smalsumu stebėjo jų aplinkoje vykstantį meninį procesą. Meno projektą inicijavo Izraelio ambasada Lietuvoje, ją įgyvendino tarptautinė gatvės meno galerija „Open gallery“, Martynas Ivinskas ir Viktorija Starygina.

Projekto partneriai: Vilniaus savivaldybė, Izraelio garbės konsulas Lietuvoje prof. Vladas A. Bumelis, Asociacija „Lietuvos-Izraelio prekybos rūmai“, „West Express Group“, „Tikkurila“, „Hanza“ ir Menų fabrikas „Loftas“.

