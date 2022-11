Pirmasis Kauno žydų bendruomenės projekto “Jidiš vėl skamba Kaune” koncertas “Žydų lakštingala iš Laikinosios sostinės”, skirtas garsios jidiš dainų atlikėjos Nechamos Lifšicaitės 95-osioms gimimo metinėms baigėsi pažadu susitikti visiems, buvusiems ir ant scenos, ir salėje, po penkerių metų jos 100-ojo gimtadienio proga, susitikti galbūt 2 dalių koncerte, galbūt net dalyvaujant orkestrui!

Pasakyti, kad tai buvo puikus koncertas, – tai pasakyti per mažai! Tai buvo nepaprastas vakaras, kuriame buvo tiek daug meilės, tiek įkvėpimo, tiek šviesos, tiek žmogiškumo ir gyvenimo triumfo, nugalinčio visas pasaulio negandas, kad visas tas patirtas gėris, tos ypatingos emocijos dar ilgai išliks mumyse! Bent jau širyt turbūt daugelio širdyse ir mintyse skamba vakar girdėta muzika!

Už šią šventę, už šį sukurtą stebuklą esame be galo dėkingi Svetai Kundish Svetlana Kundish – tai buvo nuostabi mylimos mokinės dovana, padėka ir himnas mylimai mokytojai – ir puikiai muzikantų komandai: Patrick Farrell, Rasa Vaičiulytė, Dainiui Buikai bei jaunajai solistei Ramunei Buikaitei

Nechamos, trapios ir švelnios, tvirtos ir bebaimės, gyvenimą dainuojančios, dvasia tikrai pleveno pirmadienio vakarą Kauno filharmonijos salėje!

Ačiū finansavusiems šį projektą: Kauno m. savivaldybei, Tautinių mažumų departamentui prie LR Vyriausybės, Geros valios fondui, be jūsų finansinės paramos nebūtume sugebėję pasikviesti tokių puikių muzikantų!

Ačiū Kauno valstybinės filharmonijos kolektyvui už bendradarbiavimą!!!

Didžiulis AČIŪ visiems, atėjusiems į koncertą, visiems palaikantiems Kauno žydų bendruomenės veiklas, be jūsų ši šventė nebūtų įvykusi

O tiems, kurie labai norėjo, bet negalėjo dalyvauti, nes sirgo (sveikite!), buvo mokymuose, paskendo darbuose, vedė savo renginius, susitikinėjo su Belgijos karaliene ar tiesiog gyvena geografiškai per toli, pridedame šiek tiek mobiliu telefonu darytų vaizdo įrašų (žinoma, jie perteikia tik menką dalį to, ką patyrėme koncerte).

Ir dar vienas AČIŪ (last but not least!) mielai Nechamos Lifšicaitės dukrai Roza Litay už pozityvumą, už padėkas ir už visa tai, ką ji daro, kad mamos vardas ir muzikinis palikimas Lietuvoje būtų gyvi