Kviečiame į seminarą „Istorinė atmintis – kodėl mums svarbu ją išsaugoti“ Druskininkuose

Prasidėjo vasara, o mūsų bendruomenėse toliau verda gyvenimas. Žydų ir Romų bendruomenių narius kviečiame į pirmąjį bendrą seminarą Druskininkuose birželio 30 – liepos 1 dienomis.

Seminaro „Istorinė atmintis – kodėl mums svarbu ją išsaugoti“ lektorius – mokytojas, eseistas, visuomenininkas Vytautas Toleikis, įsišaknijęs vilnietis, užaugęs istoriniame Klaipėdos krašte. Seminaro metu mėginsime apsibrėžti, kaip galėtumėme prisidėti prie Lietuvos romų ir žydų istorinės atminties fiksavimo ir išsaugojimo, susipažinsime su sakytinės istorijos rinkimo prasmingumu, gal net parengsime klausimyno apmatus.

Romų ir Žydų bendruomenių Lietuvoje narių koalicijų iniciatyvas remia EVZ fondas įsibėgėjus projektui „Jaunieji romų ir žydų bendruomenių lyderiai už istorinės atminties ir teisingumo išsaugojimą“ (Young leaders of Jewish and Roma communities for historical justice and memory). Apie projektą: https://bit.ly/3gtBq8v