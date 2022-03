Ukrainos praeities ir dabarties sinagogos. Ukrainos istorinių sinagogų nuotraukos ir iliustracijos suteikia žvilgsnį į Rytų Europos žydų gyvenimą per pastaruosius 500 metų.

Kijevo Choralinė Sinagoga nuotraukoje.

KBY ABBY SEITZ

Šiuolaikinės Ukrainos sienos apima dalis anksčiau buvusios Sandraugos Lenkijos ir Lietuvos (1569–1795), Austrijos-Vengrijos imperijos (1867–1918), Rusijos imperijos (1721–1917) ir buvusios Sovietų Sąjungos (1922). – 1991).

Žydų istorija Ukrainoje siekia daugiau nei 1000 metų; Kairo Geniza šaltiniai pažymi žydų buvimą Ukrainos sostinėje Kijeve jau 930 m. Per visą Ukrainos istoriją žydų buvo galima rasti ir didžiuosiuose miestuose, ir štetluose.

Daug sinagogų buvo pastatyta nuo XIII iki XVIII a., ypač Galicijos regione. Šių struktūrų liko nedaug. Sinagogos buvo dažnas taikinys per pogromus, kurie visa jėga smogė XIX a. Be to, per Antrąjį pasaulinį karą nacių pajėgos sugriovė daug žydų bendruomenės pastatų.

XX amžiaus antroje pusėje sovietų sąjunga konfiskavo beveik visas išlikusias sinagogas ir naudojo įvairiems valstybės tikslams – nuo ​​sandėlių iki operos teatrų. Paskelbusi nepriklausomybę 1991 m., naujai suvereni Ukrainos valstybė grąžino daug sinagogų likusioms žydų bendruomenėms.

Charkovo Sinagoga.

Šiandien kai kurios istorinės sinagogos buvo atkurtos ir toliau tarnauja kaip žydų maldos ir švietimo centrai. Kitų sinagogų visam laikui neliko, šalia yra tik lenta, primenanti praeiviams apie kadaise ten besibūriuojančią žydų bendruomenę.

skaityti plačiau