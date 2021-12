Moksleivių viktorina Panevėžyje

Panevėžio miesto žydų bendruomenėje 2021 m. gruodžio 2d. vyko kasmetinė moksleivių viktorina „Holokausto Lietuvoje pradžios 80“ paminėti. Dalyvavo keturios gimnazijos komandos su savo vadovais.

Pradžioje moksleiviai žiūrėjo dokumentinį filmą apie Aušvico – Birkenau koncentracijos stovyklas, kur nužudyta daugiau nei 1,5 milijonų žmonių, iš jų daugiau kaip milijonas žydų – senelių, vaikų ir moterų.

Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman akcentavo, kad per antrąjį pasaulinį karą dėl nacių suplanuotų žiaurių veiksmų prieš pasaulio žmoniją, nukentėjo ne tik žydai. Nukentėjo ir kitų tautybių europiečiai dėl savo religijos, kilmės, papročių ir net neigalumo. Svarbiausia, kad 6 milijonai žydų buvo sunaikinti tik dėl to, kad jie buvo žydai, praradę viltį, mintis apie laisvę, apie šviesų savo ir savo vaikų gyvenimą. Todėl moksleiviams ir jų vadovams buvo pasiūlyta uždegti Chanukalines žvakes, paminėti ir prisiminti aukas, bei niekada nepamiršti šių baisių įvykių dėl to, kad jie daugiau nesikartotų.

Prasidėjus viktorinai buvo užduodami gimnazistams klausimai apie Holokausto istoriją ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, nuo pat pradžios iki Niurnbergo teismo proceso, kuriame buvo teisiami nacių nusikaltėliai ir jų pagalbininkai. Tuo pačiu metu buvo piešiami ir plakatai „Holokaustui – NE“ Kiekviena komanda pristatė savo piešinius, vaizdingai juos pakomentavo.

Viktorinos komisija buvo sudaryta iš gimnazijų ir mokyklų komandų vadovų , kurie pasitarę pareiškė bendrą nuomonę. Be to dar prie kavos puodelio buvo aptarti planai ir tolesnis bendradarbiavimas su Panevėžio miesto gimnazijomis ir mokylomis.

Moksleiviai tikrai domisi ir nustebino savo žiniomis. Apie visus įvykius, faktus ir skaičius atsakinėjo konkrečiai, paminėdami datas, konkrečias vietas ir skaičius. Labai gerai pasirodė savo žiniomis ir konkrečiais atsakymais Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos ir Panevėžio 5- osios gimnazijos moksleivių komandos. Savo meniška prigimtimi ir žiniomis stebino Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos komanda. Stipri ir pasikausčiusi, apsiskaičiusi ir žinanti Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla. Komisijos nuomone, visos komandos vertos apdovanojimų. Komandoms buvo įteiktos nugalėtojų taurės, medaliai ir padėkos už aktyvią pilietinę poziciją ir puikų žinių pademonstravimą. Taip pat padovanoti žydų Naujų 5782 metų kalendoriai ir tradiciniai macai.