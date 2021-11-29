Kauno literatūrinės studijos „Poetograd“ poetė Elena Suodienė sveikina

Poetė Elena Suodienė sveikina savo eilėraščiu su Chanukos švente
„Esu pusiau lietuvė, pusiau rusė ir aš visada toje dvikalbystėje gyvenau, tačiau visada norėjosi vienybės. Visas turimas kultūros turtas yra mūsų visų.
Да возжигает свет душевный,
Подобно пламени свечи,
В самоотверженности щедрой,
В самозабвении мечты
Сердца людские, вдохновляя
На постижение Добра,
Пусть сокровенный смысл Хануки
Одолевает косный мрак,
И пусть грядёт освобождение,
Пусть озаряются глаза,
Пусть Чудотворства Откровение
Преображает в радость страх.
29-11-2021
Elena Suodienė