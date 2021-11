Kvietimas į muziejaus metų renginį. Z. Kalmanovičiaus „Viltis stipresnė už gyvybę. Vilniaus geto dienoraštis“ pristatymas

Minint Holokausto Lietuvoje pradžią ir Vilniaus geto įkūrimo 80-metį, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus skaitytojams pristatys unikalų liudijimą – vieno iš YIVO instituto vadovų, lingvisto Zeligo Kalmanovičiaus Vilniaus gete rašytą dienoraštį. Pirmą kartą po karo sujungtą vienoje knygoje ir išleistą atskirais leidimais lietuvių ir anglų kalbomis. Knygos pristatyme lapkričio 24 d. 17:30 val. Samuelio Bako muziejuje (Naugarduko g. 10) dalyvaus: literatūrologas, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas dr. Mindaugas Kvietkauskas, Vilniaus universiteto TPSMI profesorė dr. Violeta Davoliūtė, knygos sudarytojai dr. Stanislovas Stasiulis ir Saulė Valiūnaitė. Renginį moderuos Lietuvos istorijos instituto istorikas dr. Darius Staliūnas. Už suteiktą dalinį finansavimą knygos leidybai Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus dėkoja: Lietuvos kultūros tarybai, Vilniaus miesto savivaldybei ir United States Commission for the Preservation of America‘s Heritage Abroad, LRT ir „ZoomTv“. Knygą galimą įsigyti ir muziejaus el. parduotuvėje.