Liepos mėnesį įvyko dvi puikios vaikišku šurmuliu ir šypsenomis perpildytos Lietuvos žydų vaikų stovyklos!

Šiomis gražiomis vasaros dienomis vaikai spėjo ne tik išsidūkti ir papramogauti to be galo išsiilgus per karantiną, tačiau taip pat apsilankyti daugybėje edukacijų.

Be kita ko, abejose stovyklų pamainose buvo skirtas dėmesys ir žydų istorijai bei tradicijoms – vaikai aplankė Kauno IX fortą, mokėsti pinti chalas ir t.t.