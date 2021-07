IZRAELIO Sveikatos ministerijos  duomenys rodo, kad „Pfizer“ vakcinos smūgis blokuoja daugumą rimtų „Delta“  atmainos atvejų

Manoma, kad Izraelio vyriausybė šią savaitę vėl pritaikys keletą naujų apribojimų, kad būtų sustabdytas COVID-19 protrūkis šalyje, įskaitant kai kurių susibūrimų apribojimą ir nevakcinuotų asmenų patekimą į kai kurias vietas, teigiama pranešimuose.

Aukšto lygio koronaviruso ekspertų kabinetas susitiks antradienį aptarti viruso atsinaujinimą šalyje dėl greitai plintančio „Delta“ varianto. Susitikimo metu ministrams bus pateikti pasiūlymai sumažinti sergamumą, kuris pastarosiomis savaitėmis gerokai išaugo ir pasiekė apie 300 atvejų per dieną. Ekspertai įspėjo, kad per dvi savaites kasdienis atvejų skaičius gali išaugti iki 1000 atvejų per dieną, jei nebus imtasi veiksmų infekcijoms suvaldyti.

Pfizer-BioNTech COVID vakcina, atrodo, iš esmės užkerta kelią hospitalizacijai ir sunkiems atvejams, tačiau yra žymiai mažiau efektyvi, kad užkirstų kelią koronaviruso Delta varianto plitimui.

Nauji Izraelio Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos pranešė naujienų svetainė „Ynet“, parodė, kad per pastarąjį mėnesį vakcina, kuri buvo naudojama beveik visiems paskiepytiems izraeliečiams, veiksmingai užkirto kelią koronaviruso infekcijai tik 64 proc. Pranešama, kad duomenys rodo, kad gegužę, kai padermė buvo mažiau paplitusi, vakcina buvo veiksminga 94,3 proc.

Šiuos skaičius sekmadienio vakarą pateikė susitikime ekspertų grupė, patarianti vyriausybei kovoti su pandemija.

“The Times of Israel”