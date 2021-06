Kongresmeno Bredo Šermano laiškas Lietuvos Respublikos ambasadorei JAV Audrai Plepytei (vertimas iš anglų kalbos)

VERTIMAS iš anglų kalbos

2021 m. gegužės 25 d.

2019 m. rugsėjo mėn. išsiunčiau laišką Lietuvos ministrui pirmininkui S. Skverneliui dėl pažymos, kurią pateikė jūsų valstybės biudžetinės organizacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Paprašiau vyriausybės pateikti arba konkrečias ir patikimas nuorodas į buvusio švietimo ministro, laikinai ėjusio ministro pirmininko pareigas Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio reabilitaciją 1941 m. Lietuvos laikinojoje vyriausybėje, arba viešai paneigti centro paskelbtus veiksmus, iškraipant faktus ir piktnaudžiaujant JAV Kongreso dokumentais, kai jūsų vyriausybė stengėsi išryškinti Holokausto istoriją Lietuvoje. Atsakymo į savo laišką negavau.

Be to, 2020 m. gruodžio 22 d. laiške mano rinkėjui Grantui Gochinui (nuoroda 14 FI 2020 11 26) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras teigia, kad laiškas S.Skverneliui „turėtų būti svarstomas (kontekste) kaip politiko nuomonė, bet jokiu būdu ne kaip nauja istorinė tiesa, kuri nušviečia istorinius įvykius “.

Kadangi negavau oficialaus jūsų vyriausybės atsakymo, rašau norėdamas patvirtinimo, ar turėčiau laikyti p. Grantui Gochinui pateiktą laišką oficialiu Lietuvos vyriausybės atsakymu į mano ankstesnį laišką.

Tikiuosi, kad imsitės konkrečių veiksmų, kad jūsų vyriausybė parodytų ištikimybę tiksliai pavaizduoti istorinę praeitį ir suvokti tamsiausias Holokausto realijas.

Kongreso narys Bredas Šermanas

[To:] Center for the Study of the Genocide and Resistance of Residents of Lithuania.