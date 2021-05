Kviečiam į naują Nataljos Cheifec paskaitą

„…Sulaikyk savo liežuvį nuo pikto ir savo lūpas nuo klastingų kalbų…“

Karaliaus Dovydo Psalmės, Ps 34,13

Galbūt nustebsite sužinoję, jog baisiausia nuodėmė pagal žydų religines nuostatas yra tuščiažodžiavimas. Sakoma, kad liežuvis – tavo didžiausias priešas, o kartais geriausias draugas. Kaip giliai tai pagrindžia žydų religijos aiškinimas – sužinosite išklausę naują Nataljos Cheifec paskaitą “Tuščiažodžiavimas-baisiausia nuodėmė”.

Išgirsite apie piktžodžiavimo rūšis ir pasekmes, padiskutuosime kodėl žmonės piktžodžiauja ir kaip tai suvaldyti ir kada tylėti nevalia! Paskaita lietuvių kalba jau gegužės 13 d. 17.30-19.00 val. tradiciškai LŽB ZOOM svetainėje. Paskaita nemokama, kviečiame registruotis ZOOM nuorodai gauti. Paskaita paruošta pagal Chafec Chaim knygą „Noras gyventi“.

Po savaitės – gegužės 20 d. ši paskaita vyks rusų kalba.

>>REGISTRACIJA

Iliustracija: Circle of Isidor Kaufmann (Austrian, 1853-1921) Bartering at the market