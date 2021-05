Šį savaitgalį Vilniaus centre – tarptautinė modernios Jeruzalės fotografijų paroda „Jerusalem as a City of Culture“

Šiais metais gegužės 9 – 10 dienomis Izraelyje yra minima Jeruzalės diena (hebr. Yom

Yerushalayim). Ta proga vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami pamatyti tarptautinę modernios Jeruzalės fotografijų parodą „Jerusalem as a City of Culture“ ( liet. „Jeruzalė – kultūros miestas“), kurią pristato Izraelio ambasada Lietuvoje, bendradarbiaudama su Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi.

Gegužės 6 – 9 dienomis nuo 21 val. vakaro iki aušros parodos projekciją bus galima

išvysti Vilniaus senamiesčio širdyje – ant Salomėjos Nėries gimnazijos sienos

Vilniaus gatvėje. Įspūdingo dydžio ekspoziciją sudaro menininkų iš įvairių pasaulio

šalių darbai, intymiais ir subtiliais kadrais atskleidžiantys Jeruzalės miesto žavesį ir

dvasią.

Paroda „Jerusalem as a City of Culture“, kuruojama Izraelio kūrėjo Adi Yekutieli, yra

projekto „My Jerusalem“ (liet. „Mano Jeruzalė“) dalis ir šiais metais bus pristatyta

įvairiuose pasaulio miestuose. Tarp daugybės eksponuojamų nuotraukų parodoje taip

pat bus galima pamatyti ir lietuvės Giedrės Mikalauskaitės fotografiją „Spiritual light

of Jerusalem“ (liet. „Dvasinė Jeruzalės šviesa“).

Projekto kuratorius Adi Yekutieli teigia, kad kiekvienoje fotografijoje galima įšvysti

jaudinančias ir verčiančias susimąstyti akimirkas. Nuotraukos liudija fotografų,

kūriniuose atskleidusių savo magiškas akimirkas Jeruzalėje, grožį, meilę ir aistrą.

„Jeruzalė – tai miestas su daugybe veidų ir nepaprastai turtingu kutūriniu gyvenimu.

Šis miestas – tarsi moderni kultūrų ir žmonių mozaika, branginama vaikų ir senjorų,

menininkų ir piligrimų. Džiaugiamės galėdami atskleisti šio miesto žavesį ir dvasią

Šiaurės Jeruzalės gyventojams ir miesto svečiams“, – kalba ambasadoriaus

pavaduotoja Adi Cohen-Hazanov.

Paroda pristatoma bendradarbiaujant su Jeruzalės plėtros tarnyba, Jeruzalės Jeruzalės

miesto savivaldybe, Jeruzalės ir paveldo ministerija bei Izraelio Užsienio reikalų

ministerija.