Paul Packer, JAV paveldo išsaugojimo užsienyje komisijos pirmininko laiškas Lietuvos Seimo nariui V. Rakučiui

Mr. Valdas Rakutis

Member of Parliament, The Seimas of the Republic of Lithuania

Gedimino pr. 53, LT-01109

Vilnius, Lithuania

Pone V.Rakuti,

JAV paveldo išsaugojimo užsienyje komisijos vardu rašau, norėdamas išreikšti savo pasipiktinimą jūsų komentarais pareikštais Tarptautinės Holokausto atminimo dienos proga. Kaltindami žydų tautą nacių režimo masinio genocido palaikymu, jūs labai iškraipote istoriją ir prisidedate prie pavojingo pasaulinio antisemitizmo augimo, keliate pavojų milijonams gyvybių. Seimo Laisvės kovų ir valstybinės istorinės atminties komisijos pirmininko

Atsižvelgus į jūsų, kaip Seimo Laisvės kovų ir valstybinės istorinės atminties komisijos pirmininko vaidmenį, šie melagingi ir neapgalvoti komentarai dar labiau trikdo. Nors faktai yra žinomi visame pasaulyje, leiskite man pasinaudoti proga ir ištaisyti jūsų tekstą: Holokaustas buvo siaubinga žmonijos tragedija, kurios metu šešis milijonus žydų negailestingai nužudė nacių režimas ir jų kolaborantai. Ypač Lietuvoje kolaborantai suvaidino itin žiaurų vaidmenį, daugiau nei 95 procentai šalies žydų buvo nužudyti vokiečių okupacijos metu.

Mokslininkai šį masinį žudymą sieja ne su žydų, o lietuvių ir nacių režimo bendradarbiavimu.

JAV užsienio paveldo išsaugojimo komisijai ypač svarbu išsaugoti Lietuvos žydų paveldą.

Kapinės, žydų žudynių vietos – tai gyvenusių Lietuvos žydų įrodymas. Įsigilinus į istoriją, žinant apie šį žydų bendruomenės sunaikinimą, pareikšti, kad žydai yra „šiek tiek kalti” dėl jų skerdynių, yra gėdinga ir neteisinga.

Tarptautinė bendruomenė vieningai pasmerkė šią destruktyvią retoriką. Aš atkartoju griežtus JAV ambasadoriaus Roberto Gilchristo, Izraelio ambasadoriaus Yossi Levy ir Vokietijos ambasadoriaus Matthias Sonnals griežtus pareiškimus, kurie smerkia jūsų pastabas. Aš stebiu jūsų kolegas Seime, įskaitant partijos lyderį Gabrielių Landsbergį, kurie atsiribojo nuo jūsų komentarų ir dar kartą patvirtino tikrąją istorinę tiesą.

Raginu išsižadėti savo komentarų ir atsiprašyti žydų bendruomenės tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Be to aš prašau jus prisijungti prie vienos mano ir Komisijos kelionės į Lietuvą, kad suprastumėt daugiau apie nacių brutalumo poveikį ir pavojingos antisemitinės retorikos pasekmes.

Pagarbiai,

Paul Packer

JAV paveldo išsaugojimo užsienyje komisijos pirmininkas

