PAIDEIA kviečia mokytis žydų istorijos ir kultūros

Stokholme vykstanti vienerių metų Tarptautinė žydų studijų programa „Paideia“ į kurią dabar renkasi norintys mokytis 2021–2022 mokslo metais.

Ar norite pagilinti savo žinias apie žydų studijas? Ar norite sužinoti daugiau apie žydų istoriją ir kultūrą? Kreipkitės dėl dalyvavimo vienerių metų programoje ir prisijunkite prie mūsų komandos, kurdami gyvybingą Europos žydų kultūrą!

KAS MES?

,,Paideia” yra Europos akademinis institutas, įkurtas 2000 m., turintis įgaliojimą puoselėti Europos žydų kultūros atsinaujinimą, remti kultūrų dialogą ir skatinti teigiamą mažumų kultūros paradigmą Europos visuomenėse.

Su „Paideia“ esame pasiryžę tirti ir tarpdiscipliniškai interpretuoti tekstų šaltinius, kurie tarnavo kaip žydų civilizacijos šaltiniai. Vienerių metų žydų studijų programa vykdoma nuo tada, kai pradėjo veikti „Paideia“, ji yra viena intensyviausių, suteikianti žydams mokymosi patirties Europoje.

KĄ SIŪLOME?

Intensyvi akademinė programa, orientuota į pagrindinius žydų tekstų šaltinius, jų analizę. Žydų studijose dėsto žymūs mokslininkai, pristatoma įvairialypė hebrajų kalbos studijų programa, studijų kelionė į Izraelį suteikia galimybę tęsti magistrantūros programą viename iš universitetų partnerių tinklo, susijusio su daugiau nei 700 Paideia Alumni (pedagogų, lyderių, menininkų).

Kreipkitės.

<OYP21-22 (1).png>

Paideia the One-Year Jewish Studies Program in Stockholm is now recruiting for the academic year 2021-2022

SCHOLARSHIPS AVAILABLE!

For more information visit our website: www.paideia-eu.org

Got questions? Do not hesitate to contact us at: recruitment@paideia-eu.org

—

Agnieszka Baraszko

Recruitment Officer

(Lise Meitner fellow 2018-2019)

Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden

Box 5053, SE-102 42 Stockholm, Sweden

Phone: +46 726 666 501

Website: www.paideia-eu.org;

Facebook: www.facebook.com/paideiaFB/