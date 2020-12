Arkadijus Vinokuras. Tarptautinė teisė nedraudžia gintis, Kęstuti Girniau

Arkadijus Vinokuras

„M. Fakharizadeh nužudymas yra dar vienas žingsnis griaunant teisinės viršenybės principu grindžiamą tarptautinę santvarką, mėginimas pateisinti ir tarptautinėje teisėje įteisinti tikslinę žmogžudystę“, teigia politologas Kęstutis Girnius, komentuodamas Irano mokslininko Irane nukovimą. Problema tik, kad politologas viename šiame sakinyje pasakė sudie objektyvumui. Tolimesni jo argumentai tampa niekiniais. Ne pirmas kartas. Deja.

Nutylėti trys esminiai faktai: Iranas jau kelis dešimtmečius tiesiai šviesiai ir visa gerkle visam pasauliui šaukia turintis tikslą sunaikinti Izraelį; Irano mokslininkas buvo ne tik atsakingas už branduolinio ginklo kūrimą, bet jis taip pat buvo fanatiškai muštruojamos Irano revoliucijos gvardijos (IRGC) generolas; IV Ženevos konvencijos papildomas Protokolas nr. 1 suteikia teisę imtis karinių veiksmų prieš karinius objektus/karius, keliančius grėsmę valstybei. Taip pat tikslinį priešo nukovimą. Dabar pasikalbėkime apie kiekvieną iš šių faktų atskirai ir giliau. Nuolatinis Irano grasinimas ištrinti Izraelį nuo žemės paviršiaus nėra tušti žodžiai. Iranas remia Libano teroristinę organizaciją Hezbollah, apginklavusi ją daugiau nei 150 tūkstančių

Iranas remia Gazos ruože teroristinę organizaciją Hamas, kuri gauna Irano nurodymus, kada ir kiek laiko apšaudyti Izraelio civilius gyventojus raketomis. Iranas jau kelis metus bando dislokuoti Sirijoje šalia aneksuotų Izraelio Golano aukštumų ir kitose Sirijos teritorijos dalyse savo karius ir bazes, kurių veikla skirta Izraelio terorizavimui ir galimam kelių frontų puolimui.

Ne šiaip sau Izraelis jau kelis šimtus kartų bombarduoja Irano bazes Sirijoje ir raketų siuntas teritorijose nuo Irano iki Sirijos sienos su Libanu. Iranas taip pat kelia grėsmę arabų valstybėms, todėl Bahreinas, Jungtiniai Arabų Emyratai atvėrė duris diplomatiniams santykiams su Izraeliu. Visai galimas ir Saudo Arabijos Izraelio pripažinimas. Izraeliui jau leista naudoti Saudo Arabijos oro erdvę.

Ar turi Izraelis teisę ginti savo valstybę nuo priešų? Taip, be jokios abejonės. Apie Irano siekį įsigyti branduolinį ginklą. Ponas K. Girnius ir Europos Sąjunga turėtų būti dėkingi Izraeliui, kai jo agentai 2018 metais Irane ištuštino sandėlius, kuriuose buvo saugoma 110 000 dokumentų, atskleidžiančių tikrą branduolinio ginklo kūrimo mastą. Dokumentai rodo, kad Iranas nusispjovė į sutartis su JAV prezidentu B. Obama dėl atsisakymo siekti branduolinio ginklo. Taip pat už bazių Irane susprogdinimą. Jose buvo didžiuliu tempu sodrinamas bombai reikalingas uranas. Irano mokslininkų, dirbančių branduolinio ginklo gaminimo programoje, naikinimas yra tos pačios Izraelio strategijos visokiais būdais neleisti Iranui įsigyti branduolinį ginklą dalis. Ar kritikuojantys Izraelio teisę gintis bent įsivaizduoja, kas nutiktų Vidurio Rytams Iranui įsigijus atominę bombą?Galima jau šiandien teigti, kad Saudo Arabija bei kitos arabų valstybės Vidurio Rytuose taip pat įsigis šį ginklą. Iranas taps nevaldomu, todėl agresyviai terorizuos pasaulinį verslą blokuodamas strateginį Hormūzo sąsiaurį prie Persijos įlankos. Iranas ne kartą yra provokuojančiai pasielgęs ir tik JAV grėsmė juos pristabdo.

