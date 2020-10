Linksmos Sukkot šventės palapinėse su visa šeima!

Sukkot, kurį žydai vadina “Palapinių švente”, šiemet prasidėjo spalio 2 dienos vakare. Per Sukkotą tradiciškai statoma palapinė, hebrajų k. Sukkahm kaip laikinas namelis, kuriame 7 šventės dienas šeima susės prie stalo, žais vaikai, kas norės, galės gyventi per šventę.

Per šventę įprasta palapinėje turėti Sukkoto simbolius: etrogą – tai vaisus panašus į citriną, tik saldus Visi tradiciškai puošia palapinę palmių šaka ir ja mojuoja per šventę. Pagrindinis Sukkoto simbolis – palapinė arba namelis, kur žydai turėtų valgyti ir švęsti, prisimindami savo tautos istorinę kelionę per dykumą po išėjimo iš Egipto. Toroje parašyta, kad per Sukkotą įsakyta ” mojuoti gražių medžių šakom, turėti palmės šakų, lapuočių ir paupio gluosnių bei džiaugtis švente 7 dienas.