Kvietimas dalyauti Centropos ir ESJF tarptautiniame seminare mokytojams iš Lietuvos „Žydų paveldo mokymas. Kaip į mokymo procesą įtraukti žydų kapines“, vyksiantis Kaune, š.m. rugpjūčio 25-26 d.

Application form for “Teaching Jewish heritage in your class. Using Jewish cemeteries in education”. A Centropa & ESJF training seminar for Lithuanian teachers, Kaunas, August 25-26, 2020

*Privaloma