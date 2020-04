Tai viena garsiausių Holokausto fotografijų, darytų žydų deportacijos metu iš Varšuvos geto į Treblinkos mirties stovyklą.

Atsakydamas į 1943 m. balandžio 19 d. deportaciją, žydų pogrindis Varšuvos gete surengė sukilimą. Jis buvo žiauriai numalšintas, tačiau jo slopinimui nacių kariuomenei prireikė beveik tiek pat laiko, kiek visos Lenkijos užkariavimas.

Lenkijos istorikas Bernardas Markas rašė: „Daugelis išsivadavimo karų primena neišvengiamą pralaimėjimą, tačiau nė vienas iš jų nebuvo toks tragiškas ir taip giliai įėjo į sąmonę kaip paskutinysis Varšuvos gete, dar likusių gyventojų pasipriešinimo mūšis, kuris liepsnojo ant jų artimųjų kapų be jokio palaikymo, be užnugario, beveik be ginklų, be menkiausios galimybės laimėti“.

Sukilėliai nesitikėjo pergalės. Vienas jų, žydų sionistų, jaunimo organizacijos Beitar narys Arie Vilneris, rašė: „Mes nesiruošiame išsigelbėti. Nei vienas iš mūsų neišgyvens. Mes norime išsaugoti tautos garbę.“ Sukilimo sėkmė slypi jau vien tame, kad jis apskritai įvyko. Tai tapo pirmuoju pilietiniu sukilimu Antrojo pasaulinio karo metu.

Simbolinė sukilimo kulminacija tapo baltai mėlynos vėliavos iškėlimas ant vieno namo stogo (po penkerių metų tokia vėliava tapo Izraelio valstybės vėliava). Ir vis dėlto – stovėjęs dešinėje su šautuvu rankose, SS Rottenführer Josef Blesch po karo slapstėsi. Jis buvo atpažintas septintojo dešimtmečio pradžioje, teisiamas VDR ir nuteistas miriop.