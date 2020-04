Britanijos užsienio reikalų sekretorius konservatorius Dominic Raab pavaduoja B.Jonsoną

The Times of Israel

Didžiosios Britanijos ministrą pirmininką Borisą Johnsoną, šiuo metu sveikstantį nuo COVID-19, pavaduoja užsienio reikalų sekretorius Dominicas Raab (Dominykas Raabas).

46 metų Dominikas Raabas yra čekų žydų pabėgėlių palikuonis, jo tėvas 1938 m. atvyko į Angliją per Kindertransporto misiją, būdamas šešiametis, su savo mama, kuri jį užaugino Anglijos bažnyčioje.

Kindertransportas – organizuota gelbėjimo misija, vykusi devynis mėnesius iki Antrojo pasaulinio karo pradžios. Didžioji Britanija išgelbėjo beveik 10 000 žydų vaikų iš nacistinės Vokietijos, nacių okupuotos Austrijos, Čekoslovakijos ir Lenkijos bei Danzigo miesto.

Užsienio reikalų sekretorius Dominikas Raabas kartą yra iškėlęs savo žydiškos kilmės temą, dar prieš metus 2019 m. gegužės mėn. straipsnyje „Daily Mail“, jis pasidalino savo tėvo Peterio Raabo nuotraukomis. Dauguma Peterio Raabo šeimos narių, įskaitant jo senelius, liko okupuotoje teritorijoje, buvo nacių nužudyti Holokausto metu.

Vaizdo įraše užsienio reikalų sekretorius D. Raabas minėjo tėvo atminimą, norėdamas griežta savo kritika parodyti, kas yra DB leiboristų lyderis: antisemitas Jeremy Corbynas, kuris nesugebėjo stoti už „laisvą ir tolerantišką demokratiją“. Raabas pridūrė, kad jo tėvas niekada nepamiršo to, kas nutiko jo šeimai, kuri, jo teigimu, „buvo sistemingai žudoma be jokios kitos priežasties, tik dėl to, kad jie buvo žydai“.

2018 m. įvykus incidentui, kurio metu dešimtys palestiniečių buvo nužudyti, kai jie šturmavo Izraelio sieną su Gaza ir kai JAV perkėlė savo ambasadą Izraelyje į Jeruzalę, Raabas kaltino Izraelį dėl neproporcingo jėgos naudojimo. Tačiau jis taip pat atmetė raginimą pripažinti Palestinos valstybę teigdamas, kad 2011 m. „balsuodami už Palestinos valstybę Jungtinėse Tautose rizikuojate įtikti abejingumui abejose Izraelio ir Palestinos konflikto pusėse. Taikai reikalingas politinis vadovavimas, o ne teisinis miražas “.

Oksfordo ir Kembridžo universitetuose mokslus baigęs teisininkas savo užsienio reikalų karjerą pradėjo 1998 m. Birzeit universitete, Palestinoje, kur dirbo su buvusiu PLO derybininku dėl Oslo sutarčių, vertindamas Pasaulio banko projektus Vakarų Krante.

Remiantis naujausiu hebrajų kalbos „Walla“ tinklalapio straipsniu apie plačios Raabų šeimos narius, rašoma, kad jie atkeliavo į Izraelį, dar nepaskelbus šios šalies valstybe. Elazaras Raabas ir jo sūnūs rabinas Moshe Shmuelis Raabas ir Yehuda Raabas buvo vieni iš Izraelio miesto Petah Tikva įkūrėjų, pėsčiomis iš Vengrijos pasiekusių Izraelio žemę.