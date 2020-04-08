Kauno žydų bendruomenė sveikina visus Pesacho šventės proga!!!   

ŠIAIS METAIS SUNKU ATSIRIBOTI NUO SITUACIJOS, KURIOJE VISI ESAME, TODĖL LINKIME, KAD ŠIUO METU PATIRIAMI KASDIENIO GYVENIMO SUVARŽYMAI IR POKYČIAI JUMS REIKŠTŲ NE VIEN ĮTAMPĄ, NERIMĄ, IZOLIACIJĄ, O TAPTŲ ATRADIMŲ, KAD IR NEDIDELIŲ, BET JUMS SVARBIŲ, LAIKOTARPIU.
LINKIME, KAD PO 40 (ar šiek tiek daugiau) DIENŲ KLAIDŽIOJIMO NAMUOSE, SAVYJE, INTERNETO PLATYBĖSE SUGRĮŽTUME LABIAU POZITYVŪS, STIPRESNI, IŠMOKĘ AR SUŽINOJĘ KAŽKĄ NAUDINGO, VERTINANTYS BENDRYSTĘ IR BUVIMĄ KARTU!!!
VISIEMS GEROS NUOTAIKOS, DŽIAUKIMĖS SAULE UŽ LANGO♥♥♥
KAUNO ŽYDŲ BENDRUOMENĖS VARDU PIRMININKAS GERCAS ŽAKAS