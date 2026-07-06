Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina visus su Lietuvos valstybės diena – Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės diena.
Lietuvos stiprybė visais laikais buvo jos žmonės – skirtingų tautybių, kultūrų ir tikėjimų bendruomenės, kartu kūrusios ir tebekuriančios mūsų valstybę. Didžiuojamės būdami šios istorijos dalimi ir prisidėdami prie šiandienos Lietuvos augimo.
Šią ypatingą dieną linkime vienybės, tarpusavio supratimo, drąsos kurti ateitį ir saugoti tai, kas mus jungia.
Su Lietuvos valstybės diena!
Kaipkada.lt nuotr.