Kupiškėnų renginių ciklas minint Lietuvos žydų genocido dieną

Lietuvos žydų genocido dieną, rugsėjo 23-ąją, Kupiškio rajono bibliotekininkai, muziejininkai, talkinant Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos ir Subačiaus gimnazijos bendruomenėms, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijai, Kupiškio meno mokyklos Subačiaus muzikantams, Kupiškio kultūros seniūnijai ir Subačiaus bendruomenei, organizavo Lietuvos žydų genocido dienai skirtą renginių ciklą vykusį įvairiose Kupiškio rajono vietose.
Pagerbiant Holokausto aukų atminimą, prie paminklo Kupiškio laisvamanių kapinėse dedami akmenukai. Iš dešinės: Kupiškio muziejaus muziejininkė Aušra Jonušytė, Kupiškio rajono savivaldybės mero patarėja Auksė Čepelė ir Kupiškio muziejaus muziejininkė Miglė Zakarauskaitė.
Rugsėjo 23-osios rytą Kupiškio muziejininkai, bibliotekininkai, Savivaldybės atstovai, Povilo Matulionio progimnazijos mokiniai, lydimi mokytojų, kartu su Lietuvos skautijos Panevėžio krašto Nevėžio tunto Unės Babickaitės skautų draugovės nariais pagerbė Holokausto aukų atminimą Kupiškio laisvamanių ir Kupiškio žydų senosiose kapinėse prie nužudytų aukų memorialų. Kupiškio žydų palikuonės Nadieždos Nechos Krakovskajos perduotas žvakes Šlamovos ir Mendelio Smilgos atminimui uždegė Kupiškio rajono savivaldybės mero patarėja Auksė Čepelė, perduotą puokštę padėjo Kupiškio muziejaus muziejininkė istorikė Aušra Jonušytė.
Pagerbiant Holokausto aukų atminimą, prie paminklo Kupiškio laisvamanių kapinėse. Iš kairės: Kupiškio rajono savivaldybės mero patarėja Auksė Čepelė, Kupiškio muziejaus muziejininkė Miglė Zakarauskaitė ir muziejininkė Aušra Jonušytė.
Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinyje įvyko knygos „Kupiškėnai – žydų gelbėtojai“ pristatymas, kur dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų organizacijos „Prisimenant litvakus, Inc.“ („Remembering Litvaks, Inc.“) prezidentas Philip Shapiro (Filip Šapiro) su žmona Aldona, Kupiškio rajono savivaldybės vicemeras Valdas Šateika. Prieš renginį aplankyti Pasaulio tautų teisuolių Elenos ir Juozapo Markevičių, jų dukros Marijonos Markevičiūtės-Rytmetienės kapai ir uždegtos žvakelės. Svečias iš Jungtinių Amerikos Valstijų dėkojo už istorinės atminties išsaugojimą ir tyrimus, geru žodžiu minėdamas istorikę Aušrą Jonušytę, neseniai apdovanotą Rubino Būno premija. Akcentavo, kad svarbu ir toliau tęsti pradėtus darbus, pasitelkiant vietos bendruomenes.
Renginio metu. Iš kairės: Aldona Shapiro (Aldona Šapiro), Jungtinių Amerikos Valstijų organizacijos „Prisimenant Litvakus, Inc.“ („Remembering Litvaks, Inc.“) prezidentas Philip Shapiro (Filipas Šapiro) ir Kupiškio rajono savivaldybės vicemeras Valdas Šateika.
Leidinio sudarytoja muziejininkė A. Jonušytė papasakojo leidinio atsiradimo istoriją. Dėkojo Pasaulio tautų teisuolių Elenos ir Juozapo Markevičių anūkui Vidmantui Markevičiui, visiems garsios Markevičių šeimos palikuonims. Didžiavosi kad jai tyrimo darbe padėjo visas būrys pagalbininkų: Kupiškio rajono savivaldybės vadovai, dirbdama prie leidybinio projekto jautė buvusios Izraelio valstybės ambasadorės Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein ir dabar – Izraelio valstybės ambasadorės Shelly Hugler Livne palaikymą ir paramą. Dėkojo už pagalbą Panevėžio mieto žydų bendruomenės pirmininkui Gennady Kofman (Genadijui Kofmanui), Lietuvos katalikių moterų sąjungos Palėvenės katalikių moterų draugijos skyriui, Nevyriausybinių organizacijų koalicijai, Kupiškio muziejaus direktoriui Kostui Malakauskui ir daugeliui kitų pagalbininkų.
Leidinio „Kupiškėnai – žydų gelbėtojai“ pristatymo metu. Iš dešinės: organizacijos „Prisimenant Litvakus, Inc.“ („Remembering Litvaks, Inc.“) prezidentas Philip Shapiro (Filipas Šapiro), Kupiškio muziejaus muziejininkė istorikė Aušra Jonušytė, Pasaulio tautų teisuolių Elenos ir Juozapo Markevičių anūkas Vidmantas Markevičius, Aldona Shapiro (Aldona Šapiro) ir Pasaulio tautų teisuolių Elenos ir Juozapo Markevičių anūkas Antanas Rytmetis.
Pasaulio tautų teisuolių Elenos ir Juozapo Markevičių anūkas Vidmantas Markevičius prisiminė senelių ryžtą gelbėti persekiojamus žmones. Mokytojas Jonas Babickas apžvelgė Subačiaus krašto kunigų ir likimus, jų svarbą Lietuvos istorijai ir ateičiai. Kupiškio rajono vicemeras Valdas Šateika didžiavosi subatėnų lietuvių ir žydų draugyste tarpukariu, kvietė neužmiršti nekaltai nužudytų žydų atminimo.
Organizacijos „Prisimenant Litvakus, Inc.“ („Remembering Litvaks, Inc.“) prezidentas Philip Shapiro (Filipas Šapiro) bendrauja su Pasaulio tautų teisuolių Elenos ir Juozapo Markevičių artimaisiais. Trečia iš dešinės Aldona Shapiro (Aldona Šapiro).
Po leidinio pristatymo renginio dalyviai apsilankė Subačiaus žydų žudynių vietoje ir kapavietėje Kupiškio rajono Ilčiūnų kaime. Subačiaus gimnazijos mokiniai, „Atminties maršo“ dalyviai, iš vakaro buvo uždegę žvakutes. „Prisimenant litvakus, Inc.“ Prezidentas F. Šapiro perskaitė dvi maldas hebrajų klaba. Pirmosios metu meldėsi skaitydamas: „Te jų sielos susilieja su amžinybe, te gailestingasis saugo jų sielas, te jų sielos susijungia su amžinybe. Tesiilsi ramybėje jie visi šioje palaidojimo vietoje.“ Antra malda – gedinčiųjų, bet joje neminima Antra malda gedinčiųjų, bet joje neminima mirtis, ji yra Dievo pašlovinimo malda. Kadišo malda, parašyta aramėjų kalba, kuria kalbėjo ir Jėzus Kristus. O po kiekvienos eilutės susirinkusieji tardavo žodį „Amen“. Subačiaus seniūnijos seniūnė Laisva Čiuliepeinė pakvietė pagerbti nekaltai nužudytų atminimą uždegant žvakeles ir padedant atsivežtus akmenėlius.
Organizacijos „Prisimenant Litvakus, Inc.“ („Remembering Litvaks, Inc.“) prezidentas Philip Shapiro (Filipas Šapiro) meldžiasi hebrajų kalba už nužudytus žydus subatėnus. Šalia – Aldona Shapiro (Aldona Šapiro).
Tą dieną ir Kupiškio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyti du projektai – leidinys „Pasakojimai iš tėvo namų“ ( projekto vadovė Skaistė Bakanienė) ir nformacinis stendas „Kupishok štetlas“.
Antrąjį projektą „Kupishok štetlas“ pristatė jo vadovė, bibliotekininkė Giedrė Papučkaitė.
Knygos atsiradimo istoriją papasakojo „Prisimenant litvakus, Inc.“ prezidentas P. Shapiro (F. Šapiro) su žmona Aldona. Svečias kalbėdamas akcentavo, kad labai svarbu žinoti ne tik apie Holokausto baisybes, bet ir apie tai, kas vyko iki Antrojo pasaulinio karo, koks gyvenimas virė tuose miestuose ir miesteliuose. Koks jų likimas po Holokausto, ar jie išsigelbėjo ar buvo nužudyti. Atminties knygose buvo aprašoma buitis, gyvenimas, iškilūs žmones, kultūra, civilizacija nuo tada kai jie įsikūrė tuose miesteliuose. Kupiškis mena trijų šimtų metų žydų istoriją. „Didelė palaima Kupiškiui, kad turi iškilių istorikų, pirmiausia paminėsime A. Jonušytę. Rašydama straipsnius ir knygas, ji sugebėjo kažkaip sukonstruoti, sulipdyti iš gabalėlių tą istoriją, žydų gyvenimo istoriją. Nėra Kupiškio atminties knygos, bet tokie atskiri elementai kurie čia surandami yra labai svarbūs“. Kalbėjęs svečias pasakojo kaip aplankė Ann Rabinowitz (Ana Rabinovič) Floridos valstijoje Majamyje. Ji yra Kupiškio žydų palikuonių organizacijos vadovė ir asmeniškai pažinojo knygos „Pasakojimai iš tėvo namų“ autorių Shlomo Kodesh (Šlomo Kodešą) kilusį iš Kupiškio. Jis buvo tas žmogus, kuris sukūrė bendrinę hebrajų kalbą ir sutelkė žydus Izraelyje, kad jie išmoktų hebrajų kalbą, kuri yra valstybė kalba. Autorius knygą „Pasakojimai iš tėvo namų“ rašė hebrajų kalba. A. Rabinowitz (A.Rabinovič) pastangomis, ši knyga iš hebrajų kalbos buvo išversta į anglų kalbą. Angliškai kalbančiųjų tarpe minėta knyga žinoma kaip Kupiškio Atminties knyga. Po to išversta į lietuvių kalbą.
Organizacijos „Prisimenant Litvakus, Inc.“ („Remembering Litvaks, Inc.“) prezidentas Philip Shapiro (Filipas Šapiro) (centre) atvežė dovaną bibliotekai Mezuzą ir paprašė ją pritvirtinti tam skirtoje vietoje.
Projekto „Kupishok štetlas“ vadovė, bibliotekininkė Giedrė Papučkaitė pristatė Štetlą ne tik kaip nedidelį žydų meistelį ar miesto dalį, bet ir kaip gyvą bendruomenę, turėjusią savo šventes, papročius, tradicijas ir kasdienybę. Kvietė susipažinti su Kupiškio žydų bendruomene ir išvysti buvusias sinagogas, mokyklą, parduotuves, šeimų namus – tiek išlikusius, tiek jau dingusius laiko tėkmėje.
Susirinkusiems renginio dalyviams ir garbiems svečiams koncertavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos muzikantai. Buvo dovanojamos knygos „Pasakojimai iš tėvo namų“.
Gytės Jakubkaitės ir Miglės Zakarauskaitės nuotraukos.