Nataljos Cheifec paskaita „Litvakai ir chasidai“

Kviečiame į žymios edukatorės Nataljos Cheifec paskaitą „Litvakai ir chasidai“, kuri vyks rugsėjo 11-ąją, šį ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Litvakai pasaulyje šiandien kartais žinomi ne vien tik kaip žydai, kilę iš Lietuvos ar žemių, kadaise sudariusių Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę, bet (ir) kaip misnagdai (literatūrine hebrajų kalba mitnagdai), t.y. chasidų judėjimo priešininkai. Kuo skiriasi šios dvi žydų tikėjimo pakraipos ir kus priešpriešos tarp jų šaknys – visa istorija ir nūdiena – šio ketvirtadienio paskaitoje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!
Asociatyvi iliustracija – GERSH!