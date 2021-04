Mordechajus Perlovas. Vieno Raseinių žydo istorija

Arnas Zmitra

„Mano gyvenimo misija šiuo metu yra papasakoti pasauliui, jog komunizmas,

Stalinas ir Putinas yra daug didesni žmogžudžiai nei naciai“ – Mordechajus Perlovas

„My mission in life now is to tell the world that comunism, Stalin and Putin are bigger murders than the nacis“ /

Mordechajaus Perlovo gyvenimo istorija primins skaitytojams, Lietuvai ir Raseiniams

skaudžius įvykius. Istorija nukelia į tarpukario Raseinius. Tuomet miestas buvo apskrities centras, atstatinėjamas po Pirmojo pasaulinio karo.

Ilgainiui pastatyti pagrindiniai apskrities centro akcentai – visuomeniniai pastatai: naujas paštas, bankas, stotis, notaro biuras ir kt. Raseiniuose veikė ir naujai kūrėsi įvairios įmonės: malūnai, lentpjūvės, šviestuvų gamykla, pieninė, kooperatyvas ir kt. Tarp jų, dabartinėje Vilniaus gatvėje, visai netoli Jurbarko sankryžos, stovėjo ir brolių Perlovų malūnas.

Foto: Perlovų malūnas, Vilniaus g. (RKIM)

Raseinių mieste, XX a., buvo keletas malūnų, bet Perlovo malūnas buvo išskirtinis –

jis buvo pirmasis elektros šaltinis miestui. Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečiai sugalvojo

panaudoti malūną elektrifikacijai ir pastatė generatorių. 1916 m. miestą pirmą kartą nutvieskė

elektra. Beje, malūno kaminas išsiskyrė visoje miesto panoramoje – tai matoma ir išlikusioje

nuotraukoje. Vėliau prie malūno įkurta lentpjūvė. 1920 m. iš tėvo malūną paveldėjo broliai Leiba ir

Leizeris, seseriai Sarai už paveldėjimo dalį buvo išmokėti pinigai. Abu broliai buvo lygūs

partneriai, ėmėsi modernizuoti malūną, įsigijo žemės už miesto, kurioje augino įvairias grūdines

kultūras, malė savo malūne, prekiavo. Leizeris, kuris buvo 7 ar 8 metais vyresnis už brolį, buvo

atsakingas už finansinius reikalus, o Leiba prižiūrėjo visą ūkį, su lietuvių pagalba ūkininkavo ir

supirkinėjo grūdus iš visos Raseinių apskrities, rūpinosi produkcijos gamyba.

Foto: Mordechajus Perlovas

Brolių Perlovų namai, malūnas ir lentpjūvė, sandėliai, arklidės, kuriose tilpo apie 20

arklių, stovėjo prie pat Vilniaus gatvės. Nuo gatvės į Perlovų teritoriją buvo patenkama per dvejus

vartus – vieni skirti patekti į privatų brolių kiemą, kiti vedė į malūną ir lentpjūvę. Per pastaruosius

interesantai veždavo įsigytą apdirbtą medieną ar sumaltus miltus. Tarp malūno ir lentpjūvės buvo

elektros generatorius, kuris gamino elektrą ne tik malūnui, lentpjūvei, dviem gyvenamiesiems

namams, bet ir miesto gyventojams. Kiekvieną penktadienį malūno sirena skelbė Raseinių žydams, jog prasideda Šabas.

Leiba ir Malka Perlovai su savo jaunesniaisiais vaikais Jakovu ir Tova.

1926 m. Leibos ir Malkos Perlovų šeimoje gimė vyriausias sūnus – Mordechajus.

1930 m. gimė Jakovas, o 1934 m. mažoji Tova. Šeimoje viso buvo trys vaikai. Kaip prisimena

Mordechajus, tėvai ir dėdės šeima gyveno pasiturinčiai, su lietuviais sugyveno gerai. Perlovų

vaikai turėjo auklę, namus tvarkė tarnaitės. Tova prisimena dėdės Leizerio namus buvusius daug

didesnius ir modernesnius, su viduje įrengtu tualetu (!), tačiau Leiba apie 1935 m. įsigijo radiją,

namuose buvo telefonas, kas, tuo metu, buvo reta. Tova miegodavo su tėvais jų miegamajame,

broliai dalinosi kitą kambarį. Name taip pat buvo didelė virtuvė, svečių kambarys ir valgomasis,

jame stovėjo pianinas, kuriuo mokėsi groti Mordechajus . Leizerio namas stovėjo prie pat Vilniaus gatvės, o brolio Leibos namas toliau nuo gatvės, atskirtas sodu. Jų sesuo Sara su vyru, dviems dukromis ir sūnumi gyveno už poros kvartalų. Leizeris su žmona Roza turėjo sūnų Lutą ir dvi dukras – Matlą bei Bertą. Vyriausias sūnus Luta Kauno universitete studijavo teisę.

Lietuvą 1940 m. okupavus SSRS, brolių Perlovų namai, malūnas, lentpjūvė ir žemės

buvo nacionalizuotos. Leiba, Malka, Mordechajus, Jakovas ir Tova buvo priversti išsikelti gyventi

pas Malkos tėvus, kurių namai buvo kitame miesto gale. Tiesa, kurį laiką nacionalizuotame malūne ir lentpjūvėje dirbo patys Perlovai. Komunistai, bijodami, kad buvę įmonių savininkai nepadarytų tyčinių nuotolių, iš įmonėse darbininkų sudarydavo komitetus, paskirdavo komisarus, kurie kontroliavo savininkų darbą. Perlovų lentpjūvėje dirbo 27 darbininkai, po nacionalizacijos buvo pradėti gaminti baldai, įmonėje turėjo būti įdarbinti apie 50 stalių. Visgi, brolių darbas truko neilgai – 1941 m. birželio 14 d., kaip pasakoja Mordechajus, komunistai atėjo vidury nakties ir liepė susipakuoti daiktus, įsodino į sunkvežimį ir nuvežė į Viduklės geležinkelio stotį .

Viduklės stotis.

Abiejų brolių Perlovų šeimos buvo ištremtos į Ust Lokčimą, gyvenvietę, esančią Rusijoje, kairiajame Vyčegdos upės krante, Komijos Respublikoje. Skaičiuojama, jog ten buvo apie 50 žydų šeimų. Pirmaisiais mėnesiais pradėjo mirti silpniausios sveikatos žmonės. Tremtiniai Ust Lokčime daugiausia dirbo miško darbus, kirto medžius, plukdė sėlius į Syktyvkarą ir Kotlasą. Tai buvo sekinantis darbas: dirbama daugiau nei 12 valandų per parą – net ir žiemą, temperatūrai nukritus žemiau 50 laipsnių šalčio. Beje, Perlovų sesers Saros šeima, gyvenusi kukliau, nepateko į tremiamųjų sąrašą, tačiau jie, neilgai trukus, nacių ir lietuvių kolaborantų buvo nužudyti (greičiausiai prie Kalnujų) kartu su absoliučia dauguma Raseinių miesto žydų .

1942 m., nuo bado ir išsekimo, tą pačią dieną (pirma Leibas, po kelių valandų Malka)

mirė Mordechajaus tėvai. Tą vakarą abu broliai, po nesėkmingo bandymo pabėgti iš Ust Lokčimo ir keleto dienų klajonių po taigą, grįžo namo ir išvydo negyvus tėvus, kurie gulėjo savo gultuose, o Tova gulėjo tarp jų ir verkė. Malka paskutinę akimirką savo dukrai pasakė: „Atleisk man, mano brangus vaike, kad palieku tave vieną taip anksti…“ . Abiem broliams prireikė trijų dienų, neturint specialių įrankių, iškasti sušalusioje žemėje duobes ir palaidoti tėvus . Reikėtų paminėti, jog šiandien Ust Lokčime jų kapų nerastume. Pasak Genutės Rekošaitės, tremtinės iš Žaiginio, gyvenančios Ust Lokčime, lietuvių kapinėse buvo palaidota apie 60 žmonių. Greičiausiai tame tarpe ir žydai iš Lietuvos. Vėliau kapinės sunaikintos, per jas nutiestas kelias, sodinami daržai .

1994 metais Ust Lokčimo kapinėse pastatytas paminklas mirusiems tremtiniams iš Lietuvos 20.

Po tėvų mirties Mordechajus pabėgo į Syktyvkarą (Komių Respublikos sostinė). Jis atsimena, jog tuo pačiu metu vokiečiai pradėjo pulti Stalingradą (1942 m. rugpjūtis). Iš Ust Lokčimo pabėgo su dviem draugais iš Raseinių: Artūru Pilsudskiu ir Pakalčiuku. Artūro Pilsudskio tėvas buvo maršalo, Lenkijos diktatoriaus Juzefo Pilsudskio, pusbrolis. Pasiekus Syktyvkarą jie susitiko seną draugą, raseiniškį Iciką Zivą.

Tuo metu paaiškėjo, jog mieste veikia neseniai atidarytas Lenkijos konsulatas, rūpinęsis lenkų grįžimu iš SSRS gilumos į Lenkiją. Sovietų Sąjunga tuomet oficialiai pripažino lenkų tautos teisę į savo valstybės atkūrimą (1941 m. liepos 30 d. Maiskio-Sikorskio sutartis), iš Sovietų Sąjungos kalėjimų ir lagerių buvo išleista tūkstančiai lenkų. Pilsudskio pavardė visai kompanijai „atvėrė“ konsulato duris. Tačiau ne viskas buvo taip paprasta – du iš keturių buvo ne lenkai, o litvakai. Mordechajus ir Icikas kalbėjo „litvakų akcentu“, kas Lenkijos žydams buvo nebūdinga, todėl jie melavo esą iš Gardino – tuomet tai buvo Lenkijos teritorija, kurioje nuo seno kalbėta „litvakų akcentu“ (seniau priklausė LDK). Tik nuslėpus savo kilmę, draugai liko dirbti Lenkijos konsulate, rūpinosi lenkų repatriacija, jų maitinimu, apranga, apgyvendinimu. Mordechajus tuomet sugebėjo užsidirbti pinigų, nes „juodojoje rinkoje“ pardavinėjo maistą ir šiltus drabužius, gaunamus per konsulatą.

Sutaupęs pakankamai pinigų, jis nuėjo prie Vyčegdos upės kranto, susiradęs žveją su motorine valtimi pasiūlė jam atlygį už brolio ir sesers pargabenimą iš Ust Lokčimo. Žvejys sutikęs nuvyko, tačiau grįžo tuščiomis. Mordechajaus teta (Leizerio žmona Roza) nepatikėjo atplaukusiojo istorija ir nenorėjo rizikuoti atiduodama savo dukterėčią bei sūnėną. Po nesėkmingo bandymo, Mordechajus pasiūlė žvejui sumokėti dvigubai, jei jis juos pagrobs ir atgabens jam. Galiausiai pas Mordechajų į Syktyvkarą atgabenta buvo tik sesuo Tova – Jakovas, tuomet dirbęs miško darbus toli nuo namų, taip ir liko Ust Lokčime.

1944 m. pabaigoje reikalų konsulate buvo vis mažiau, todėl valdžia nusprendė juos išsiųsti į Ukrainą. Mordechajus priėmė skaudų sprendimą – palikti seserį vietos lenkų vaikų namuose, tikėdamasis vėliau ją sutikti Lenkijoje. Tova, kad niekas nesuprastų, jog ji iš Lietuvos, nustojo kabėti (lenkiškai nemokėjo) ir galiausiai su visais našlaičiais buvo išsiųsta į Kurską Ukrainoje, o karui pasibaigus visi našlaičiai atgabenti į Lodzę Lenkijoje. Tuo tarpu, Mordechajus su tais pačiais trimis draugais atkeliavo į cukrinių runkelių fermą tarp Kursko ir Voronežo, vėliau visi dirbo cukraus fabrike. 1946 m. jie, kaip lenkų repatriantai, atvyko į Lodzę 25 . Lodzėje Mordechajui su kitų žydų pagalba pavyko rasti seserį, bet vaikų namų administracija nesutiko jos atiduoti, todėl jis su keliais draugais susiorganizavo kopėčias ir per antro aukšto langą pagrobė Tovą .

Po pagrobimo, Mordechajus rūpinosi savo ir sesers patekimu į Palestiną. Tai padaryti padėjo Lodzėje veikianti organizacija „Briha“ (skrydis), kuri rūpinosi visų žydų pabėgėlių kelione į Pažadėtąją žemę (Izraelio valstybė buvo sukurta 1948 m.). Pirmiausia jie pasiekė nedidelį miestelį netoli Miunicho – Hochland. Vėliau per Alpes atkeliavo į Genują (Italija), kur sėdo į laivą.

Plaukiant į Pažadėtąją žemę, 1946 m. laivas buvo sustabdytas Britų laivyno. Britai sulaikė juos ir

nugabeno į Kipro salą. Galiausiai 1947 m. kovą jiems buvo leista išvykti į Palestiną .

Atvykus į Palestiną jiedu apsistojo pas savo tris pusbrolius iš mamos pusės. Neilgai trukus, Mordechajus prisijungė prie Izraelio gynybos pajėgų ir dalyvavo Izraelio Nepriklausomybės kovose, 1948 m. buvo sužeistas (peršautas kelis). Po dalyvavimo Nepriklausomybės kare, Izraelio valdžia pasiūlė jam nemokamai studijuoti Haifos universitete, kur jis baigė inžineriją. 1953 m. Mordechajaus dėdė, mamos brolis Meišelis Zwi, pasikvietė jį į Johanesburgą (PAR). Dėdė jam parūpino darbą, pasamdė anglų kalbos mokytojus, laikė jį savo sūnumi. Jis išmoko kalbėti angliškai, prisitaikė prie gyvenimo Pietų Afrikos Respublikoje, tapo sėkmingu verslininku kojinių gamyboje. 1959 m. vedė Milę Faiviš, susilaukė 3 vaikų, žmona mirė 2015 m .

Foto: Jakovas, Tova ir Mordechajus Perlovai

Jakovas, likęs Ust Lokčime, vedė, susilaukė 10 vaikų. 1992 m. su vienu sūnumi atskrido į Izraelį, tada, po beveik 50 metų, Jakovas vėl pamatė Tovą ir Mordechajų. Žmona Marija, sirgusi diabetu, mirė 1995 m., po metų Jakovas su savo 7 vaikais atvyko gyventi į Izraelį. 3 vaikai liko Rusijos Federacijoje), kalbėjo tik rusų kalba, mirė 2008 m.

Tova, 1956 m. baigė studijas ir tapo sesele, vedė du kartus – pirmosios santuokos

metu susilaukė 2 vaikų (sūnaus ir dukros). Visą gyvenimą dirbo medicinos sesele, išėjusi į pensiją gyvena Haifos apskrityje, Kiryat Bialik mieste.

Gyvenimo istorija knygoje ir kino juostoje

Kai Mordechajus 1946 m. atvyko į Palestiną ir gyveno su pusbroliais bei jų žmonomis, kartą jis papasakojo savo istoriją. Anuomet tai atrodė neįtikima, tačiau viena iš pusbrolio žmonų, Rose Zwi (vėliau tapo populiaria PAR ir Australijos rašytoja ), susidomėjo, Meišelio Zwi šeima į PAR emigravo dar 1929 m. pradėjo fiksuoti jo liudijimus. Ilgainiui susikaupė nemaža informacijos, tačiau anaiptol ne visos istorijos detalės buvo aiškios – Mordechajaus atsiminimai vietomis nesutapo, trūko tikslumo, o svarbiausia – trūko Jakovo ir Tovos prisiminimų. Galiausiai, 2007 m., Rose Zwi, susirašiusi jai iškilusius klausimus, nukeliavo į Izraelį susitikti su Tova, Jakovu bei jų pussesere Berta (Leizerio Perlovo dukra), kad išgirstų jų pasakojimus. 2010 m. išleista knyga „Once were slaves: A Journey Through the Circles of Hell“ apie Mordechajaus ir jo šeimos istoriją.

2019 m., bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija, iš PAR į Raseinius atvyko Johnathan Andrew, kuris filmavo dokumentinį filmą apie Mordechajų Perlovą. Filmas Raseiniuose buvo filmuojamas keletą dienų, jame atskleidžiama Mordechajaus gyvenimo istorija: apie gyvenimą Raseiniuose, tremtį, grįžimą iš jos bei visą gyvenimo kelionę. Filmo Mordechai Perlov „I Survived Stalin During WWII“ premjera įvyko 2020 m. kovo mėnesį PAR.

Foto: Johnathan Andrew apsilankymas Raseiniuose 2019 m. vasarą. Iš kairės į dešinę bibliotekininkas Jonas Brigys, VšĮ „Atrask Raseinius“ direktorius Arnas Zmitra, ambasadorius Dainius Junevičius, Užsienio reikalų ministerijos Viešojo administravimo specialistė Diana Zarembienė, režisierius Johnathan Andrew.

Deja, Mordechajus nesulaukė filmo premjeros, būdamas 93 metų, jis mirė 2020 m. sausio 20 dieną.