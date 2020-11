Tolerancija nėra tikslas, o tiesiog tarpinė stotelė darnos link

Minėdami Tarptautinę Tolerancijos Dieną subūrėme grupę unikalių ir įdomių žmonių, kurie atvirai dalinsis, ką jiems reiškia būti kiek kitokiais, žaviai išskirtiniais Lietuvoje. Pašnekovai atskleis patirtus jautrius gyvenimo iššūkius ir puoselėjamus lūkesčius ateities Lietuvai.

Diskusijos dalyviai:

Faina Kukliansky – LŽB pirmininkė, advokatė ir lobistė; Jurgis Didžiulis – atlikėjas, visuomenės veikėjas; Erica Jennings – atlikėja, žmogaus teisių aktyvistė; Monika Ošmianskienė –žmogaus ir neįgaliųjų teisių aktyvistė, Laisvės partijos steigėja ir valdybos narė, frakcijos seniūnė; Algimantas Davidavičius – lektorius, mokytojas, filosofas; Jūratė Juškaitė- Žmogaus teisių centro atstovė, komunikacijos vadovė; Tomas Byčkovas – Gyvūnų teises saugančios organizacijos „Tušti narvai“ atstovas; Vladimir Simonko – visuomenininkas, Lietuvos gėjų lygos pirmininkas; Saulius Leonavičius – šiuolaikinio meno kūrėjas, vaizduojamųjų menų daktaras; Escedar Maštavičienė -Iš Etiopijos kilusi ir Lietuvoje gyvenanti verslininkė; Živile Diawara – „Loftas“ bendraįkūrėja, kūrybininkė, strategijos vadovė ir kūrybinių industrijų ekspertė; Viktoras Diawara –Menų fabriko „Loftas“ įkūrėjas atlikėjas ir prodiuseris; Svetlana Novopolskaja – romų visuomenės centro direktorė; Rafael Gimelstein –„Darna“ organizatorius, muzikantas ir prodiuseris.

While celebrating the International Tolerance Day we have gathered a group of people who will openly share what it means to be different whilst living in Lithuania. The participants will reveal the sensitive life challenges they have experienced and the cherished expectations for the future of Lithuania.

