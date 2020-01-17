Nataljos Cheifetc paskaita apie vyro ir moters santykius judaizme rusų kalba.

На русском языке НИЖЕ

Sulaukus didelio susidomėjimo, kartojame Nataljos Cheifetc paskaitą apie vyro ir moters santykius judaizme rusų kalba.

Užsukite, laukiame jūsų sausio 22 d. nuo 18.00 val. Konferencijų salėje II aukšte, Pylimo g. 4, Vilnius.

REGISTRUOKITĖS >>http://bit.ly/2WkMFV4

По многочисленным просьбам мы повторяем лекцию ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ В ТРАДИЦИОННОМ ИУДАИЗМЕ на сей раз на русском языке.

Вам предстоит узнать:

• Какова цель создания еврейской семьи; каков смысл брачного ритуала; как распределяются роли между мужем и женой?

• Секреты долговечности традиционной еврейской семьи; почему муж и жена всегда влюблены друг в друга?

• Что такое ритуальная чистота брачных отношений ?

• Какое поведение в семье противоречит повелениям Торы?

• Как выполнять заповедь почитания родителей без ущерба для мира между мужем и женой?

• Всегда ли надо прислушиваться к советам жены?

• Какие причины являются вескими для немедленного развода?

• Почему праматери еврейского народа Сара, Ривка и Рахель долгое время были бездетными?

Užsukite, laukiame jūsų sausio 22 d. nuo 18.00 val. Konferencijų salėje II aukšte, Pylimo g. 4, Vilnius.

REGISTRUOKITĖS >>http://bit.ly/2WkMFV4

#NataljosPaskaita

Vieta: Pylimo g. 4, Konferencijų salė IIa

Iliustarcija: Cubist Jewish Wedding Ceremony by Ari Roussimoff